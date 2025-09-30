Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Δεμένα τα πλοία, «χειρόφρενο» στα ταξί

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη (1/10), ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η απόφαση της ΓΣΕΕ εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Διοίκησης, ενώ αντίστοιχη προκήρυξη ισχύει και από την ΑΔΕΔΥ.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι από υγειονομικούς, δήμους, εκπαιδευτικούς, καθώς και άλλοι κλάδοι, ενώ το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) καλεί τους εργαζόμενους της πρωτεύουσας σε συμμετοχή.

Τα αιτήματα της απεργίας

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, περιλαμβάνουν απόσυρση της δέσμης μέτρων για το 13ωρο, μείωση του ωραρίου στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η ΑΔΕΔΥ προσθέτει ζητήματα όπως αύξηση μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και κατάργηση νέου πειθαρχικού δικαίου.

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα -Κλειστά σχολεία

Το μετρό (γραμμές 1-3), το τραμ και οι σιδηροδρομικές γραμμές θα λειτουργήσουν περιορισμένα, από 9:00 έως 17:00, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει προαναγγείλει πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 λόγω συμμετοχής της ΠΝΟ.

Τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, θα παραμείνουν κλειστά σε περιοχές με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών, ενώ οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται από τις διευθύνσεις.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ, ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου, επαρκή στελέχωση, αύξηση μισθών και μονιμοποίηση συμβασιούχων, λόγω της υποστελέχωσης του ΕΣΥ

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Στάση εργασίας σε μετρό και τραμ

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 9:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Σε 24ωρη απεργία τρένα και ταξί

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού, αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.



Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή, ζητώντας κατάργηση του 13ωρου, επαναφορά Κυριακής Αργίας και σταθερό 7ωρο – 5ήμερο.

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων τονίζει ότι το νομοσχέδιο αυξάνει την ευελιξία και τις ώρες εργασίας, ζητώντας βελτίωση μισθών, υποδομών και κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

