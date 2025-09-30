search
30.09.2025 11:20

Τσατραφύλλιας: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία τύπου Π – Χιόνια στα βόρεια, πτώση ως 8 βαθμούς Κελσίου

kataigida_new

Ενα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει μεγάλο μέρος της χώρας την Πέμπτη και τη Παρασκευή, όπου μάλιστα αναμένονται να πέσουν και τα πρώτα χιόνια.

Ηδη οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για έντονες βροχές το διήμερο αυτό, ωστόσο όπως φαίνεται στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και οι πρώτες νιφάδες χιονιού.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα χιόνια θα πέσουν σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ θα επικρατήσουν έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική, την βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, το θερμόμετρο θα κάνει «βουτιά» ως και 8 βαθμούς Κελσίου.

Η  ανάρτηση Τσατραφύλλια

«48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν..”

Καλημέρα!

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10. Συγκεκριμένα αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!»

