Aπάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, οι λογιστές και τα εικονικά τιμολόγια 20 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω καμία σχέση» λέει ο Κοκλώνης

Δικογραφία συντάσσεται για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το όνομα ενός γνωστού παρουσιαστή – ιδιοκτήτη εταιρείας παραγωγής, καθώς έχουν βρεθεί κάποιες επαφές του με μέλη του κυκλώματος, αλλά και τουλάχιστον δύο εικονικά τιμολόγια ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος, ωστόσο, διαψεύδει την εμπλοκή του στην υπόθεση, επισημαίνοντας πως «ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει».

Το κύκλωμα που εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα, αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Τα μέλη της σπείρας, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που δεν πραγματοποιούνταν, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών.

Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης είναι ένας 52χρονος, πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ειδικότερα, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών.

Ένας από τους λογιστές που συνελήφθη φέρεται να είχε σχέσεις και με μέλος της greek mafia που δολοφονήθηκε στον Νέο Κόσμο προ ετών, ενώ τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει “αχυρανθρώπους”, τουλάχιστον 60 άτομα, για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, στον οποίο φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Όλη η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη στη «Zoύγκλα»:

«Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά, με κανένα εικονικό τιμολόγιο, κανένα πρόβλημα φορολογικό, και καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο. Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει. Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς. Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».