30.09.2025 16:09

Kύκλωμα με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και πρώην υποψήφιος δήμαρχος, ερευνάται η εμπλοκή τηλεοπτικού παραγωγού

30.09.2025 16:09
peripoliko_elas_astynomia

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που δεν πραγματοποιούνταν, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών.

Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Ειδικότερα, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στον οποίο φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

