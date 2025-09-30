Αναβρασμός στις κοινότητες των Ρομά για την παρουσία αστυνομικών στους καταυλισμούς: «Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στα λεωφορεία για το Σύνταγμα»

Αναβρασμός επικρατεί στους οικισμούς των Ρομά σε όλη την ελληνική επικράτεια για την αυξημένη παρουσία δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στους καταυλισμούς.

Οι εκπρόσωποι των Ρομά συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαβιούν στους οικισμούς. «Αυτή η κίνηση πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών. Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου στο thesspost.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση. «Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα. Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος των Ρομά προς το Σύνταγμα.

Το σχέδιο δράσης – Οι άοπλοι και οι ένοπλοι αστυνομικοί

Χρονικά το σχέδιο δράσης που εκπονεί το Υπουργείο αναμένεται να τεθεί σε τροχιά εφαρμογής μέσα στον επόμενο μήνα και σύμφωνα με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιούνται περιπολίες από ένοπλους αστυνομικούς οι οποίοι μάλιστα θα υπάγονται στο ελληνικό FBI. Παράλληλα, όπως σημείωσε στο Action24, θα προσληφθούν ακόμη 50 ένστολοι αστυνομικοί άοπλοι ειδικών καθηκόντων, που θα είναι κοντά στα ΑΤ των περιοχών που ζουν οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή.

