Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

30.09.2025 15:35
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την ίδια ημέρα και από τις 15:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

– Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

– Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

– Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

– Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη.

– Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

– Κανάρη, σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

