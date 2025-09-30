Έρχεται διήμερη κακοκαιρία από την Πέμπτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει τη χώρα μας από την Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στη νότια Ιταλία το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) αναμένεται να κινηθεί προς το Ιόνιο, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας από την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από το πρωί της Πέμπτης η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, όπως τονίζει ο ίδιος.

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα… pic.twitter.com/wUw1DhDoJo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στα βόρεια τμήματα της χώρας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

ΕΜΥ: Αναλυτικά ο καιρός την Τετάρτη

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση του 53χρονου που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά – Τοποθετήθηκε αεραγωγός

Και οι στρατιωτικοί στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου

Εντοπίστηκαν πάνω από 22 κιλά κάνναβης σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο- Συνελήφθη ένας 41χρονος