Λάρισα: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση του 53χρονου που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά – Τοποθετήθηκε αεραγωγός

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου από τη σπηλιά στους Γόννους, Λάρισας. Οι 53χρονος μαζί με άλλους τρεις φίλους τους αναζητούσαν λίρες.

Πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Σε δεύτερη προσπάθεια κατάφεραν και έφτασαν σπηλιά. Στο σημείο τοποθέτησαν αεραγωγό, ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς.

«Είχαν στήσει εργοτάξιο»

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε μέλος της παρέας, που λιποθύμησε. Οι άλλοι δύο αναζητούνται.

Οι τέσσερις άνδρες στην προσπάθεια τους να βρουν λίρες έσκαψαν λαγούμι 22-25 μέτρων. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα είχαν στήσει ένα μικρό εργοτάξιο στη σπηλιά.

