search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 18:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 16:00

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έχει εγκλωβιστεί σε σπηλιά 22 μέτρων – Επιχειρούσε να εντοπίσει λίρες

30.09.2025 16:00
larisa_spilia_3009_1460-820_new
credit: onlarissa.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη Λάρισας, εκεί που ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του «112», τις αρχές.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε, ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρουν, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Αναβρασμός στις κοινότητες των Ρομά για την παρουσία αστυνομικών στους καταυλισμούς: «Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στα λεωφορεία για το Σύνταγμα»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cf3f3ce6aea101ec614fd031af47ed2e_XL
ADVERTORIAL

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στα 60ά Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη με πέντε μεγάλες παραγωγές

ypourgiko_290825
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις που «πέρασαν» από το υπουργικό συμβούλιο

ksenagiseis_oktombrioy
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

avgenakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξώδικο κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Στέφανο Κασσελάκη

mpismpikis-34734
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μου είπε ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα και μάντρες» – Τι λέει ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 18:01
cf3f3ce6aea101ec614fd031af47ed2e_XL
ADVERTORIAL

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στα 60ά Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη με πέντε μεγάλες παραγωγές

ypourgiko_290825
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις που «πέρασαν» από το υπουργικό συμβούλιο

ksenagiseis_oktombrioy
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

1 / 3