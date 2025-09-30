Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έχει εγκλωβιστεί σε σπηλιά 22 μέτρων – Επιχειρούσε να εντοπίσει λίρες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη Λάρισας, εκεί που ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του «112», τις αρχές.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε, ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2025

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρουν, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έχει χάσει τις αισθήσεις του.

