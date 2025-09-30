Και οι στρατιωτικοί στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου

Να στηρίξουν την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση καλούν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και οι απόστρατοι τους συναδέλφους τους, καθώς έχουν κοινά αιτήματα με αυτά των απεργών, οικονομικά κυρίως, αλλά και λειτουργικά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάλιστα, όπως γράφει το militaire.gr, οι στρατιωτικοί υπενθυμίζουν ότι στις 11 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί και η δική τους διαδήλωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συντονιστικού Φορέων Εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Το Συντονιστικό των Φορέων μας αποφάσισε ομόθυμα τη συμμετοχή μας στην Πανελλαδική – Πανεργατική κινητοποίηση ενάντια στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά, που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, ομοσπονδίες, εργατικά σωματεία και κλάδοι εργαζομένων.

Οι Στρατιωτικοί οφείλουμε να δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη μας προς τους εργαζομένους των άλλων κλάδων και Υπηρεσιών, με σκοπό:

Να φανεί αφενός ότι δεν είμαστε ένα ξεκομμένο και προνομιούχο κομμάτι της Κοινωνίας, όπως αρέσκεται να μας παρουσιάζει η Κυβέρνηση, διεγείροντας με ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κατανοούμε τους πολίτες και συμπάσχουμε μαζί τους, αφού εμείς και οι οικογένειές μας (οι γονείς, οι σύζυγοι, τα παιδία και τα αδέλφια μας) υποφέρουμε εξίσου από τις ίδιες πολιτικές.

Αφετέρου γιατί εμείς ως Στρατιωτικοί βιώνουμε διαρκώς την αδικία, την αναξιοκρατία και την αυθαιρεσία της Υπηρεσίας με τους πιο βάναυσους όρους σε ένα εξαιρετικά ανθυγιεινό, επικίνδυνο κι ανασφαλές περιβάλλον εργασίας. Η παραβίαση του ωραρίου εργασίας είναι μια πρακτική που την ζούμε διαρκώς στο πετσί μας από την ένταξη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την αποστρατεία μας, όπως επίσης και οι απλήρωτες υπηρεσίες, οι ασκήσεις, οι επιφυλακές, τα κουτσουρεμένα νυχτερινά και η μειωμένη αποζημίωση για μετακινήσεις, σε σχέση με τους λοιπούς εργαζομένους του Δημοσίου και τα Σώματα Ασφαλείας.

Επιπλέον κι εμείς σαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι διεκδικούμε:

την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης

την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους εν ενεργεία

Απαιτούμε την επιστροφή των κλεμμένων από τις μνημονιακές περικοπές και το PSI.

Απαιτούμε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις που να ανταποκρίνονται στην διαρκώς διογκούμενη ακρίβεια στα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα είδη πρώτης ανάγκης και στο κόστος των αυξημένων ενοικίων και της ενέργειας, που αδειάζουν το πορτοφόλι μας στο πρώτο δεκαήμερο κι εξουθενώνουν τα νοικοκυριά μας.

Αντιδρούμε στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, στην ιδιωτικοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων και στην υγειονομική μας υποβάθμιση.

Λέμε όχι στο ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων σε ιδιώτες.

Λέμε όχι στην απαξίωση και τον στραγγαλισμό των Μετοχικών μας Ταμείων.

Οφείλουμε την συμπαράσταση και στήριξη στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και της Κοινωνίας γενικότερα, γιατί ζητάμε να τους έχουμε δίπλα μας και στους δικούς μας αγώνες για δικαιοσύνη, σεβασμό και αξιοκρατία. Σε λίγες ημέρες, την 11η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00, στην Παλαιά Βουλή, θα πραγματοποιηθεί και η δική μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ που διαλύει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας, κλονίζοντας την συνοχή και αποτελεσματικότητά τους σε εποχές ιδιαίτερα επικίνδυνες. Καλούμε τον κάθε δημοκράτη και πατριώτη, το σύνολο του Ελληνικού λαού να μας στηρίξει, συμμετέχοντας στην διαμαρτυρία μας.

Ραντεβού αύριο στα Προπύλαια (Πανεπιστημίου και Κοραή) στις 10:00 για ένα δυναμικό παρόν.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Οι Φορείς Εκπροσώπησης των εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ.

Σ.Α.Σ.Μ.Υ.

Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

Σ.Α.Σ.Τ.Υ.Α.

Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.

Σ.Α.Ι.Ρ.

Ε.Σ.Μ.Α.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων

Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας

Π.ΟΜ.Α.Σ.

ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

Σ.Ο.Ε.Δ.

Σ.Α.Α.Υ.Σ.

Σ.Α.Α.Σ.Μ.-Θ.Α.Σ.Μ.Υ.

Σ.Α.Α.Σ.Μ.Υ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Στρατιωτικών

Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων

Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Μακεδονίας-Θράκης Αποφοίτων Σ.Μ.Υ.

Σύλλογος Αλληλοβοηθείας Αποφοίτων Σ.Μ.Υ.»

