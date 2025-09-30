search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
30.09.2025 18:18

Άγρια κόντρα με… γαλλικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου: «Θα σε πάω στον εισαγγελέα» -«Θα κυκλοφορείς με φουστίτσα»

Ένταση δημιουργήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου ανάμεσα στον πρώην Δήμαρχο Νίκο Καραπάνο και τον προέδρο των εργαζομένων Δήμου Μεσολογγίου Βασίλη Μπαρμπετάκη για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το aixmi-news, μια παρατήρηση του Νίκου Καραπάνου σχετικά με την τοποθέτηση της διευθύντριας του δήμου Αρετής Γκόρου, την οποία ο πρώην Δήμαρχος εξέλαβε ως αλλαγή στάσης που ενδεχομένως να προέκυψε για να ευνοηθεί στις κρίσεις υπαλλήλων που αναμένονται, φαίνεται ότι ήταν η αιτία των αντεγκλήσεων μεταξύ των δύο που κατέληξαν σε… «γαλλικά».

Ο κ. Μπαρμπετάκης πήρε αμέσως τον λόγο και απείλησε τον κ. Καραπάνο με Εισαγγελέα. Ο τελευταίος θεώρησε ότι απειλείται η θεσμική του υπόσταση με αποτέλεσμα να απαντήσει έντονα και να ανάψουν τα αίματα. «Κε Μπαρμπετάκη θα κυκλοφορείτε στον δρόμο με φουστίτσα» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καραπάνος, κατηγορώντας για αμεροληψία τον κ. Μπαρμπετάκη.

Προηγουμένως ο κ. Καραπάνος αποκάλυψε ότι είχε λάβει μήνυμα ευχαριστιών από την κα Γκόρου και της επέρριψε αλλαγή στάσης ενώ ανέφερε ότι έχει και συγγενική σχέση με τον κ. Β. Μπαρμπετάκη. Μάλιστα προέτρεψε για του λόγου το αληθές να γίνει άρση και του τηλεφωνικού απορρήτου αν χρειαστεί.

