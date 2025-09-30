Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται για έκτη μέρα οι καθυστερήσεις – Επιμένουν οι ελεγκτές στις «28 ασφαλείς πτήσεις» (photos/videos)

Συνεχίζονται για έκτη μέρα οι καθυστερήσεις, τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ουρές και εκνευρισμός στους επιβάτες.

Όπως σημειώνει ο ΣΚΑΪ, χθες οι καθυστερήσεις έφτασαν έως και τις δύο ώρες.

Οι ελεγκτές επιμένουν στην απόφασή τους να εξυπηρετούν 28 αφίξεις την ώρα, όπως είναι το όριο χωρητικότητας στο αεροδρόμιο, έναντι των 36 που εξυπηρετούσαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιρρίπτουν τις ευθύνες σε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Καταγγέλλουν επίσης ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αφορά την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Επίσης, προειδοποιούν για επ’ αόριστον ταλαιπωρία αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της υπηρεσίας. Όπως επισημαίνουν, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις πτήσεις τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, επικοινωνώντας με την αεροπορική τους εταιρεία.

«Τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο “Ελ. Βενιζέλος”»

«Ογδόντα νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους τις επόμενες ημέρες στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου. Ολοκληρώθηκε, δηλαδή, όλη η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Μένει να ορκιστούν και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, ένας αγώνας δρόμου από το υπουργείο, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν σταδιακά και διάφορα αιτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό. Σίγουρα προέχει η ασφάλεια, ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα αιτήματά τους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤNEWS.

Μιλώντας για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις καθυστερήσεις πτήσεων, επεσήμανε ότι «σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Με τις προσλήψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν και με την όλη προσπάθεια του υπουργείου φαίνεται ότι θα βαίνουν μειούμενες αυτές οι καθυστερήσεις. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν, εννοώ σαν συνολικό φαινόμενο».

Διαβάστε επίσης:

Kύκλωμα με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και πρώην υποψήφιος δήμαρχος, ερευνάται η εμπλοκή τηλεοπτικού παραγωγού

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά 22 μέτρων – Επιχειρούσε να εντοπίσει λίρες

Αναβρασμός στις κοινότητες των Ρομά για την παρουσία αστυνομικών στους καταυλισμούς: «Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στα λεωφορεία για το Σύνταγμα»