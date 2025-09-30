search
30.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

30.09.2025 18:26

Εντοπίστηκαν πάνω από 22 κιλά κάνναβης σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο- Συνελήφθη ένας 41χρονος

PERIPOLIKO

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο κατά την διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙΑΣ Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν:

   – 22 κιλά και 781 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

    – 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

    – πλήθος σπόρων κάνναβης και

   – πλήθος νάιλον συσκευασιών με σκοπό τη συσκευασία των ποσοτήτων και την περαιτέρω διακίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε η παροχή βάσιμης πληροφορίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Ο εντοπισμός της αποθήκης ήταν απόρροια διερεύνησης της αρχικής πληροφορίας, ανάλυσης και διασταύρωσης νέων πληροφοριών αλλά και φυσικής επιτήρησης και εξακρίβωσης χώρων που σχεδίασαν και οργάνωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

