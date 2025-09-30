search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 21:37

ΒΟΑΚ: Τροχαίο με τρεις τραυματίες – Σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ στο ρεύμα προς Ηράκλειο (Photos)

30.09.2025 21:37
voak troxaio 88- new

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Σταλίδας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία οχήματα τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Ηράκλειο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τρεις τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: «Το έσπρωξες για την επιστροφή;» – «Έγκέφαλος» ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, «δεν εμπλέκομαι» λέει ο Κοκλώνης

Αμετανόητη: 40χρονη συνελήφθη δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής οδού – Της αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 18 μήνες

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για ένα μήνα – Καθυστερήσεις αύριο λόγω της απεργίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

lola-young
LIFESTYLE

Η βρετανίδα ποπ σταρ Λόλα Γιανγκ «ακυρώνει τα πάντα» μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή

nea-smirni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχω τύψεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ» – Τι λέει 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μία μπλούζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:20
foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

1 / 3