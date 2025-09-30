ΒΟΑΚ: Τροχαίο με τρεις τραυματίες – Σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ στο ρεύμα προς Ηράκλειο (Photos)

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Σταλίδας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία οχήματα τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Ηράκλειο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τρεις τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

