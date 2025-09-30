search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 20:25

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για ένα μήνα – Καθυστερήσεις αύριο λόγω της απεργίας

30.09.2025 20:25
metro thessaloniki 8876- new

Τροποποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης και προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης, λόγω των δοκιμών που πρέπει να γίνουν, ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και των αρμοδίων φορέων για το συγκοινωνιακό έργο (Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA), με κύριο θέμα τις δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση.

Κλείνει το μετρό από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου

Για την ασφαλή ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων της επέκτασης προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την περίοδο αυτή, καθώς και πριν και μετά από αυτήν, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό θα τροποποιηθεί, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά.

  • Δευτέρα 06/10/2025 – Κυριακή 09/11/2025
  • ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 23.00
  • Δευτέρα 10/11/2025 – Τετάρτη 10/12/2025

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πέμπτη 11/12/2025 – Σάββατο 20/12/2025

Αναχώρηση πρώτου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς Αναχώρηση του τελευταίου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς

  • ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.30 23.00
  • ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 23.00

Από Κυριακή 21/12/2025

Αναχώρηση πρώτου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς Αναχώρηση του τελευταίου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς

  • ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 05.30 00.30
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 05.30 02.00
  • ΚΥΡΙΑΚΗ 05.30 00.30

Σημειώνεται ακόμα ότι, ήδη στο αμαξοστάσιο του Μετρό σταθμεύουν οι τέσσερις πρώτοι συρμοί που παρελήφθησαν πρόσφατα και αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους άλλοι τρεις (σύνολο επτά) από τους δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο.

Έτσι, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Μετρό, όπως επίσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του, το επιβατικό κοινό το οποίο ξεπερνά τους 2.200.000 επιβάτες μηνιαίως, θα εξυπηρετείται με πρόσθετες νέες γραμμές, στις οποίες θα δρομολογηθούν λεωφορεία από το στόλο των 325 οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας του Ο.Α.Σ.Θ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας έχει αυξηθεί κατά 40 από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό την 30/11/2024. Ταυτόχρονα, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ως πάροχος του συγκοινωνιακού έργου, θα δρομολογεί την αντίστοιχη περίοδο 182 οχήματα με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 500.

Έτσι, τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων δεν μεταβάλλονται και προστίθενται σε αυτά:

Νέα γραμμή εξυπηρέτησης με κωδικό Μ1

Η νέα γραμμή θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του Μετρό, από τον τερματικό σταθμό της Ν. Ελβετίας μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό επί του άξονα Λεωφόρος Κων. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου και αντίστροφα. Η Γραμμή Μ1 θα σταματάει σε 11 στάσεις με το χρόνο διάνυσης από τη Νέα Ελβετία προς τον Ν.Σ.Σ. και αντίστροφα να εκτιμάται από 30 έως 35 λεπτά και τη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων να υπολογίζεται σε 7 – 10 λεπτά.

Πύκνωση δρομολογίων γραμμών

Θα τεθούν στην κυκλοφορία επιπλέον δρομολόγια στις γραμμές (3Κ, 31, 39, 58), οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Μετρό με μέσο χρόνο διέλευσης ανά γραμμή τα 8 – 10 λεπτά (από 12 – 18 λεπτά σήμερα).

Τέλος, ενημερώνουμε τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών μηνιαίας, τρίμηνης ή εξαμηνιαίας διάρκειας ότι θα δοθεί ισόχρονη επέκταση στη χρήση των καρτών αντίστοιχη με τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του Μετρό προκειμένου να μην απωλέσει κανένας επιβάτης μέρος ή το σύνολο των προπληρωμένων διαδρομών.

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια αύριο

Με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης, που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ, αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 09.00 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Διαβάστε επίσης

Aπάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, οι λογιστές και τα εικονικά τιμολόγια 20 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω καμία σχέση» λέει ο Κοκλώνης

«Δεν μου είπε ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα και μάντρες» – Τι λέει ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

Έρχεται διήμερη κακοκαιρία από την Πέμπτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

lola-young
LIFESTYLE

Η βρετανίδα ποπ σταρ Λόλα Γιανγκ «ακυρώνει τα πάντα» μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή

nea-smirni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχω τύψεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ» – Τι λέει 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μία μπλούζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:23
foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

1 / 3