Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για ένα μήνα – Καθυστερήσεις αύριο λόγω της απεργίας

Τροποποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης και προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης, λόγω των δοκιμών που πρέπει να γίνουν, ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και των αρμοδίων φορέων για το συγκοινωνιακό έργο (Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA), με κύριο θέμα τις δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση.

Κλείνει το μετρό από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου

Για την ασφαλή ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων της επέκτασης προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την περίοδο αυτή, καθώς και πριν και μετά από αυτήν, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό θα τροποποιηθεί, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Δευτέρα 06/10/2025 – Κυριακή 09/11/2025

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 23.00

Δευτέρα 10/11/2025 – Τετάρτη 10/12/2025

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πέμπτη 11/12/2025 – Σάββατο 20/12/2025

Αναχώρηση πρώτου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς Αναχώρηση του τελευταίου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.30 23.00

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 08.00 23.00

Από Κυριακή 21/12/2025

Αναχώρηση πρώτου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς Αναχώρηση του τελευταίου συρμού από Τερματικούς Σταθμούς

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 05.30 00.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 05.30 02.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.30 00.30

Σημειώνεται ακόμα ότι, ήδη στο αμαξοστάσιο του Μετρό σταθμεύουν οι τέσσερις πρώτοι συρμοί που παρελήφθησαν πρόσφατα και αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους άλλοι τρεις (σύνολο επτά) από τους δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο.

Έτσι, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Μετρό, όπως επίσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του, το επιβατικό κοινό το οποίο ξεπερνά τους 2.200.000 επιβάτες μηνιαίως, θα εξυπηρετείται με πρόσθετες νέες γραμμές, στις οποίες θα δρομολογηθούν λεωφορεία από το στόλο των 325 οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας του Ο.Α.Σ.Θ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας έχει αυξηθεί κατά 40 από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό την 30/11/2024. Ταυτόχρονα, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ως πάροχος του συγκοινωνιακού έργου, θα δρομολογεί την αντίστοιχη περίοδο 182 οχήματα με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 500.

Έτσι, τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων δεν μεταβάλλονται και προστίθενται σε αυτά:

Νέα γραμμή εξυπηρέτησης με κωδικό Μ1

Η νέα γραμμή θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του Μετρό, από τον τερματικό σταθμό της Ν. Ελβετίας μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό επί του άξονα Λεωφόρος Κων. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου και αντίστροφα. Η Γραμμή Μ1 θα σταματάει σε 11 στάσεις με το χρόνο διάνυσης από τη Νέα Ελβετία προς τον Ν.Σ.Σ. και αντίστροφα να εκτιμάται από 30 έως 35 λεπτά και τη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων να υπολογίζεται σε 7 – 10 λεπτά.

Πύκνωση δρομολογίων γραμμών

Θα τεθούν στην κυκλοφορία επιπλέον δρομολόγια στις γραμμές (3Κ, 31, 39, 58), οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Μετρό με μέσο χρόνο διέλευσης ανά γραμμή τα 8 – 10 λεπτά (από 12 – 18 λεπτά σήμερα).

Τέλος, ενημερώνουμε τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών μηνιαίας, τρίμηνης ή εξαμηνιαίας διάρκειας ότι θα δοθεί ισόχρονη επέκταση στη χρήση των καρτών αντίστοιχη με τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του Μετρό προκειμένου να μην απωλέσει κανένας επιβάτης μέρος ή το σύνολο των προπληρωμένων διαδρομών.

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια αύριο

Με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης, που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ, αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 09.00 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Διαβάστε επίσης

Aπάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, οι λογιστές και τα εικονικά τιμολόγια 20 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω καμία σχέση» λέει ο Κοκλώνης

«Δεν μου είπε ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα και μάντρες» – Τι λέει ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

Έρχεται διήμερη κακοκαιρία από την Πέμπτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα