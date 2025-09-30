search
Αμετανόητη: 40χρονη συνελήφθη δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής οδού – Της αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 18 μήνες

attiki-odos_0210_1460-820_2_new

Συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, μια 40χρονη, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε κάνει την ίδια παράβαση πριν από 4 ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

