«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις διπλωμάτων από την τροχαία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., την περασμένη εβδομάδα χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και απώλεια διπλώματος για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά το διάστημα 22 έως 28 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκαν 20.637 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν 2.265 παραβάσεις σε οδηγούς που κινούνταν χωρίς κράνος –ανάμεσά τους και 48 διανομείς– καθώς και 322 παραβάσεις σε επιβάτες που δεν φορούσαν κράνος.

Οι παραβάσεις αφορούσαν τόσο οδηγούς όσο και επιβάτες δικύκλων, οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων και οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Με τον νέο ΚΟΚ, ο οδηγός δικύκλου που δεν φορά κράνος, δέχεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του συνεπιβάτη του, ενώ στον ίδιο τον επιβάτη που δεν φορά κράνος επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 350 ευρώ.

Για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, σε περίπτωση μη χρήσης κράνους, προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος της υποτροπής καθιστά τις ποινές ακόμη πιο αυστηρές. Στη δεύτερη παράβαση, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ με αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες, ενώ σε τρίτη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 12 μήνες.

Την πρώτη θέση σε παραβάσεις κατέχει η Αττική, όπου καταγράφηκαν 889, ενώ ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 302 και η Κρήτη με 238.

Διαβάστε επίσης:

Τα 5 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Το DS N°8 γίνεται το επίσημο αυτοκίνητο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις