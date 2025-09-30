Τα 5 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Η πρακτικότητα είναι βασικό ζητούμενο στα μικρά SUV. Οι καταναλωτές αναζητούν μοντέλα που συνδυάζουν ασφάλεια, τεχνολογία και κυρίως χώρους. Αν και η κατηγορία B-SUV έχει περιορισμένο μήκος αμαξώματος, ο έξυπνος σχεδιασμός και οι ευέλικτες λύσεις στα καθίσματα δίνουν εντυπωσιακά νούμερα στο πορτμπαγκάζ.

Δείτε ποια πέντε μοντέλα ξεχωρίζουν:

MG ZS – 448 λίτρα – Τιμές από 18.950€

Το ZS έρχεται από την Κίνα με την υπογραφή της MG Motor και έχει κερδίσει έδαφος χάρη στην τιμή και τον εξοπλισμό του. Με 448 λίτρα πορτμπαγκάζ, βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας, ξεπερνώντας αρκετούς παραδοσιακούς Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Το ZS προσφέρει καλή αναλογία χώρων και τιμής, αποτελώντας μια από τις πιο value-for-money επιλογές για οικογένειες που θέλουν SUV με μεγάλο χώρο αποσκευών χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία.

Volkswagen T-Cross – 455 λίτρα – Τιμές από 20.780€

Η Volkswagen κατάφερε να φτιάξει ένα από τα πιο πρακτικά B-SUV. Το T-Cross διαθέτει συρόμενο πίσω κάθισμα, χάρη στο οποίο ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 455 λίτρα. Παρά το μικρό του μήκος, το T-Cross αξιοποιεί κάθε εκατοστό, δίνοντας μεγάλη ευελιξία ανάμεσα σε χώρο για επιβάτες ή αποσκευές. Αυτό το καθιστά ιδανικό για νέες οικογένειες ή για όσους ταξιδεύουν συχνά με πολύ φορτίο.

Opel Frontera – 460 λίτρα – Τιμές από 22.900€

Η Opel προβάλλει το Frontera ως ένα SUV που βάζει την πρακτικότητα πάνω απ’ όλα. Με 460 λίτρα πορτμπαγκάζ, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας. Το σχήμα του χώρου είναι τετραγωνισμένο, κάτι που διευκολύνει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων. Παράλληλα, οι δυνατότητες αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι το Frontera απευθύνεται σε όσους βάζουν την πρακτικότητα πάνω απ’ όλα.

Citroën C3 Aircross – 460 λίτρα – Τιμές από 18.900€

Στην ίδια θέση με το Frontera, το Citroën C3 Aircross ξεχωρίζει με το γαλλικό του στιλ και τον ευέλικτο χαρακτήρα του. Ο χώρος αποσκευών φτάνει επίσης τα 460 λίτρα, ενώ η Citroën έχει εστιάσει στο να κάνει το εσωτερικό ευχάριστο και πρακτικό. Με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και χρωματικά πακέτα εξατομίκευσης, το C3 Aircross καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα πρακτικό και ξεχωριστό στην εμφάνιση, ενώ διατίθεται και με 7-θέσια διάταξη καθισμάτων

Ford Puma Gen-E – 566 λίτρα – Τιμές από 36.406€

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το νέο Ford Puma Gen-E, η ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς B-SUV. Χάρη στη διαμόρφωση της πλατφόρμας, μπορεί να χωρέσει 566 λίτρα αποσκευών, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνιστή. Η επιπλέον χωρητικότητα προκύπτει και από τον ειδικό “MegaBox” κάτω από το δάπεδο, που επιτρέπει μεταφορά ακόμα και πιο ογκωδών αντικειμένων, αλλά και τον επιπλέον χώρο κάτω από το καπό (frunk) . Είναι σαφές ότι το Puma Gen-E ορίζει νέα στάνταρ στην κατηγορία, τουλάχιστον όσον αφορά τους χώρους.

Τι κρατάμε;

MG ZS (448 λτ.): value for money πρόταση με καλό χώρο αποσκευών

VW T-Cross (455 λτ.): έξυπνη λύση με συρόμενο κάθισμα

Opel Frontera (460 λτ.): πρακτικότητα και τετραγωνισμένος χώρος

Citroën C3 Aircross (460 λτ.): πρακτικό αλλά και ξεχωριστό αισθητικά

Ford Puma Gen-E (574 λτ.): πρωταθλητής με τεράστιο χώρο

(Πηγή: autotypos.gr)

