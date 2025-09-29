search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

29.09.2025 13:20

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

29.09.2025 13:20
Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τις τελευταίες ώρες πολλές περιοχές της χώρας δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους.

Η μειωμένη ορατότητα και το ολισθηρό οδόστρωμα αυξάνουν δραματικά τις πιθανότητες τροχαίου ατυχήματος, ειδικά όταν ο οδηγός δεν έχει προετοιμάσει σωστά το όχημα ή κινείται απρόσεκτα.

Πόσο μάλλον τώρα, που πρόκειται για τις πρώτες ισχυρές βροχές μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακολουθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας που οφείλει να γνωρίζει κάθε οδηγός πριν βρεθεί πίσω από το τιμόνι στη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

