ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:59
29.09.2025 10:07

Τα 5 φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα

29.09.2025 10:07
Ηλεκτροκίνηση και χαμηλό κόστος σπάνια συναντιούνται. Κι όμως, η ελληνική αγορά σήμερα διαθέτει πέντε ηλεκτρικά μοντέλα που ρίχνουν τον πήχη σε επίπεδα που πριν λίγα χρόνια φάνταζαν απλησίαστα.

Με τις επιδοτήσεις 3.000€ του προγράμματος κρατικών επιδοτήσεων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» οι τιμές ξεκινούν από 15.900 ευρώ, βάζοντας τους υποψήφιους αγοραστές σε σοβαρό δίλημμα: να συνεχίσουν με βενζίνη ή να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση;

Παρακάτω, θα βρείτε τις 5 φθηνότερες επιλογές για αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελληνική αγορά. Οι τιμές είναι τελικές: περιλαμβάνουν τη κρατική επιδότηση και εκπτώσεις από προωθητικές ενέργειες.

Leapmotor T03 – από 15.900 ευρώ

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό της αγοράς είναι το μικροσκοπικό Leapmotor T03. Πρόκειται για ένα city-car με συμπαγείς διαστάσεις, ιδανικό για κίνηση στο κέντρο. Δεν εντυπωσιάζει με την ισχύ ή τους χώρους, αλλά κερδίζει πόντους στην οικονομία χρήσης και στο γεγονός ότι επιτρέπει σε κάποιον να μπει στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με ελάχιστο κόστος. Είναι, με απλά λόγια, η πιο οικονομική πόρτα εισόδου στην κατηγορία και για εμένα, ένα εντυπωσιακά άνετο -για τα δεδομένα του- αυτοκίνητο.

BYD Dolphin Surf – από 17.290 ευρώ

Ανεβαίνοντας λίγο σε τιμή, βρίσκουμε το BYD Dolphin Surf. Σε αντίθεση με το Leapmotor, είναι πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, με αξιοπρεπείς χώρους και πιο σύγχρονη εμφάνιση. Στα 17.290 ευρώ (με επιδότηση) δείχνει την πολιτική της BYD να μπει δυναμικά στην Ευρώπη, προσφέροντας προσιτά αλλά καλοφτιαγμένα EV. Είναι μια λύση για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από ένα απλό «δεύτερο αυτοκίνητο πόλης».

Hyundai Inster – από 19.390 ευρώ

Η Hyundai έχει ήδη χτίσει όνομα στα ηλεκτρικά και με το νέο Inster φέρνει μια οικονομικότερη πρόταση κάτω από το Kona. Στα 19.390 ευρώ, προσφέρει έναν συνδυασμό τιμής και αξιοπιστίας που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητος. Είναι το μοντέλο που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα καθαρά low-budget EV και σε αυτά που αρχίζουν να κοστίζουν όσο ένα μικρό crossover με βενζίνη. Ένα λογικό, «ασφαλές» στοίχημα.

Dongfeng Box – από 19.490 ευρώ

Σχεδόν στην ίδια κατηγορία τιμής, το Dongfeng Box είναι διαφορετική μια κινέζικη πρόταση που στοχεύει να κατακτήσει τους Έλληνες οδηγούς. Με πιο τετραγωνισμένο σχεδιασμό και διαφορετική φιλοσοφία από το Inster, δείχνει ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν αστειεύονται. Η ερώτηση που μένει είναι κατά πόσο θα πείσουν με το δίκτυο υποστήριξης και την αξιοπιστία τους.

Citroën e-C3 – από 21.930 ευρώ

Το πέμπτο μοντέλο της λίστας έρχεται από τη Γαλλία. Το Citroën e-C3 κοστίζει 21.930 ευρώ, όντας το πιο «δυτικό» και γνωστό όνομα της πεντάδας. Εδώ, η Citroën ποντάρει σε πρακτικότητα, άνεση και γνώριμο after-sales δίκτυο. Για πολλούς αγοραστές, το γεγονός ότι προέρχεται από μια καθιερωμένη μάρκα είναι πιο σημαντικό από τα 1.000-2.000 ευρώ διαφορά στην τιμή. Μια επιλογή με σίγουρα λιγότερα ρίσκα.

Πέρα από την τιμή αγοράς

Οι πέντε αυτές επιλογές αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρικά δεν είναι πλέον προνόμιο των λίγων. Ωστόσο, η αγορά ενός EV θέλει προσοχή:

Αυτονομία: Στα πιο μικρά μοντέλα περιορίζεται στα 200–300 km, κάτι που ταιριάζει κυρίως σε αστικές μετακινήσεις.
Υποστήριξη: Οι νεοεισερχόμενες κινέζικες μάρκες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να στηρίξουν τους πελάτες τους σε βάθος χρόνου.
Δίκτυο φόρτισης: Παρά τις βελτιώσεις, ακόμη δεν είναι αρκετό σε όλη την Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

Το Leapmotor T03 είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς (15.900 €).
Το BYD Dolphin Surf προσφέρει το πιο ισορροπημένο πακέτο τιμής-χώρων.
Το Hyundai Inster αποτελεί το «σίγουρο χαρτί» με φήμη και αξιοπιστία.
Το Dongfeng Box δείχνει τη δυναμική των Κινέζων στην κατηγορία.
Το Citroën e-C3 είναι η επιλογή για όσους θέλουν επώνυμο όνομα και δίκτυο.

Πηγή: autotypos

