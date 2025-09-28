Opel Mokka GSE: Μαζεύει βραβεία το καταξιωμένο B-SUV

Κατά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην έκθεση αυτοκινήτου IAA Mobility στο Μόναχο, το νέο B-SUV εντυπωσίασε κοινό και ειδικούς.

Το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσίασε με την τολμηρή του σχεδίαση και την ισχυρή του προσωπικότητα. Το B-SUV ξεχωρίζει, όχι μόνο επειδή είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων, αλλά σε κάθε εκδοχή του. Το Opel Mokka αναγνωρίστηκε από τους 14.000 αναγνώστες του περιοδικού auto motor und sport που το ψήφισαν στα 25α βραβεία “autonis”, κερδίζοντας τον τίτλο “Best Design Innovation of the Year 2025” στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”.

Το best seller της Opel θριάμβευσε, συγκεντρώνοντας το 49,6% των συνολικών ψήφων στην κατηγορία του.

Δυναμικό design

Όντας ήδη ένα μοντέλο με ισχυρό χαρακτήρα, το Opel Mokka γίνεται ακόμα πιο κομψό στη νέα του εκδοχή, αλλά και πιο σύγχρονο. Η εξωτερική του σχεδίαση γίνεται πιο αιχμηρή, με τις νέες LED υπογραφές μπρος και πίσω, τις μαύρες λεπτομέρειες που διατρέχουν το αμάξωμα από το καπό έως το πίσω μέρος, αλλά και το νέο έμβλημα του Κεραυνού.

Παράλληλα, στο εσωτερικό ξεχωρίζει το νέο τιμόνι με επίπεδη κορυφή και βάση, ενισχύοντας τον sport χαρακτήρα του, ενώ η νέα κεντρική κονσόλα σε ματ ασημί και το ανανεωμένο σύστημα infotainment δημιουργούν μια ευχάριστη και premium αίσθηση. Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της Opel ενσωμάτωσαν στην κεντρική οθόνη αφής λειτουργίες που μέχρι πρότινος γίνονταν με φυσικά κουμπιά, δημιουργώντας ένα “καθαρότερο”, πιο εργονομικό cockpit – εμπνευσμένο από το κορυφαίο SUV, Opel Grandland.

Διεθνής αναγνώριση

Χάρη στον επιτυχημένο συνδυασμό του τολμηρού design στο εξωτερικό και της λιτής, ψηφιακής αισθητικής στο εσωτερικό, το νέο Opel Mokka κέρδισε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των αναγνωστών. Συνολικά 14.000 λάτρεις της αυτοκίνησης ψήφισαν online ανάμεσα σε 117 νέα μοντέλα από 13 κατηγορίες.

Η επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων “autonis” θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: autotypos

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: «Τρέλανε» τα ραντάρ της Τροχαίας – 42χρονος οδηγός έτρεχε με 208 χλμ/ώρα

Η υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων στην Ε.Ε. – Τι αλλαγές φέρνει ο νέος κανονισμός

Mercedes CLA 250+: 700 χιλιόμετρα με μια φόρτηση