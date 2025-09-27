Mercedes CLA 250+: 700 χιλιόμετρα με μια φόρτηση

Η νέα Mercedes-Benz CLA ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και υπόσχεται εργοστασιακή αυτονομία 792 χιλιομέτρων, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα νέα αρχιτεκτονική και infotainment. Μετά την ηλεκτρική έκδοση 250+ θα ακολουθήσει mild υβριδική 48V.

Εξ’ όψεως, η νέα CLA μοιάζει με απλή εξέλιξη της προηγούμενης γενιάς, καθώς διατηρεί τις ίδιες ακριβώς αναλογίες και γραμμές αμαξώματος. Η ταυτότητα του μοντέλου παραμένει απαράλλαχτη, όμως κάτω από τη συσκευασία κρύβονται πολλά. Κάτι που είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε οδηγώντας ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής του Ράστατ.

Ναι, η νέα CLA είναι ένα κρίσιμο μοντέλο για τη Mercedes κι ας μην το δείχνει εξωτερικά.

Η CLA εγκαινιάζει την εντελώς νέα αρχιτεκτονική MMA (Mercedes Modular Architecture), η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την κινεζική BAIC, στα πλαίσια μίας κοινοπραξίας που είχε ιδρυθεί από το 2005 με την ονομασία Beijing Benz Automotive Co.

Η MMA υποστηρίζει ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στη βάση της γκάμας Mercedes. Το νέο κινητήριο σύνολο υιοθετεί κιβώτιο δύο σχέσεων με σχέση μετάδοσης 11:1 και 5:1, μετατροπέα τάσης με καρβίδια πυριτίου και μπαταρία NMC 85 kWh με υψηλή απόδοση 680 Wh ανά λίτρο όγκου. Στο μέλλον αναμένεται μία δεύτερη μπαταρία LFP 58 kWh.

Αρχιτεκτονική 800 VOLT

Στην πραγματικότητα, το μεσαίο sedan έχει αλλάξει εκ βάθρων. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA, η οποία θα στηρίξει όλες τις μικρές Mercedes που θα ακολουθήσουν, ανάμεσά τους και τις SUV.

Οι Γερμανοί κάνουν ολική επανεκκίνηση στα entry level μοντέλα τους με εντελώς νέα κινητήρια σύνολα και ψηφιακή αρχιτεκτονική. Επιστρατεύουν δε κορυφαία τεχνολογία για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση κάθε κιλοβατώρας, εισάγοντας ταυτόχρονα μπαταρίες νέας γενιάς, inverter πυριτίου και νέους ηλεκτροκινητήρες E.D.U. 2.0.

