search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 09:14
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

27.09.2025 08:30

Μείωση έως 50% στα τεκμήρια για νεότερα και ηλεκτρικά οχήματα – Αμετάβλητα παραμένουν τα παλιά

27.09.2025 08:30
ilektriko-aytokinito

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ανασάνουν… λίγο. Από το 2026, τα τεκμήρια διαβίωσης για τα αυτοκίνητά τους θα μειωθούν σημαντικά, ειδικά για τα νεότερα οχήματα και εκείνα που δεν μολύνουν τον πλανήτη σαν εργοστάσια. Τα παλιά, καλοδιατηρημένα «σεντάν» ή SUV που κυκλοφορούν εδώ και πάνω από 15 χρόνια, παραμένουν στην ίδια φορολογική μοίρα — η νομοθεσία δεν θέλει να τους ταράξει. Ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες παλιών οχημάτων θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα ίδια «τεκμήρια τιμωρίας», σαν ένα μικρό μπόνους στην υπομονή τους.

Το μεγάλο νέο είναι ότι τα τεκμήρια συνδέονται πλέον με τις εκπομπές CO₂. Με άλλα λόγια, όσο λιγότερο ρυπαίνεις, τόσο λιγότερο φορολογείσαι — κάτι σαν το «καλός μαθητής» στην τάξη των τεκμηρίων. Ένα αυτοκίνητο 1.800 κ.εκ. με χαμηλές εκπομπές CO₂ βλέπει το τεκμήριό του να πέφτει από 7.600 ευρώ σε μόλις 2.000 ευρώ, σχεδόν «κούρεμα» 74%. Ένα 10ετές όχημα 2.000 κυβικών με μέτριες εκπομπές, από 4.400 σε 2.450 ευρώ, μείωση 44%. Τα ποσά αυτά είναι αρκετά για να κάνουν τους λογαριασμούς πιο… ανθρώπινους, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ένα σαφές μήνυμα: η πράσινη οδήγηση επιβραβεύεται.

Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών χαμογελούν

Η κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα ηλεκτρικά οχήματα. Όσα κοστίζουν έως 50.000 ευρώ παραμένουν με μηδενικό τεκμήριο, ενώ τα ακριβότερα μοντέλα κόβονται στο μισό: από 4.000 ευρώ σε 2.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, αν θέλεις να αγοράσεις ηλεκτρικό και να γλιτώσεις φόρο, τώρα είναι η ώρα — και το μήνυμα είναι σαφές: αφήστε τις παλιές βενζίνες στην άκρη και προτιμήστε τα πιο «καθαρά» οχήματα.

Η νέα κλίμακα είναι απλή, αλλά αιχμηρή: όσο λιγότερο CO₂ βγάζει το αυτοκίνητο, τόσο μικρότερο το τεκμήριο. Τα αυτοκίνητα με 1–122 γρ./χλμ. CO₂ αντιστοιχούν σε 20 ευρώ ανά γραμμάριο, με την τιμή να αυξάνεται ανάλογα με τις εκπομπές. Τα θηριώδη SUV με πάνω από 166 γρ./χλμ. επιβαρύνονται με 60 ευρώ ανά γραμμάριο — μια μικρή, αλλά σημαντική τιμωρία – καμπανάκι για τη ρύπανση.

Οι μειώσεις στα τεκμήρια φέρνουν ανακούφιση στους κατόχους νεότερων αυτοκινήτων και ειδικά στα ηλεκτρικά, ενώ οι ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων πιθανότατα θα τρίβουν τα μάτια τους και θα αναστενάζουν. Στην πράξη, η αλλαγή αυτή ισορροπεί ανάμεσα στη φορολογική δικαιοσύνη και τις περιβαλλοντικές πολιτικές, ενισχύοντας παράλληλα την αγορά πιο «καθαρών» οχημάτων.

Τι σημαίνει για την αγορά αυτοκινήτου

Με τη νέα πολιτική, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και χαμηλών ρύπων οχημάτων αναμένεται να ενισχυθούν, καθώς μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση και αυξάνεται το κίνητρο αντικατάστασης παλαιών αυτοκινήτων. Αντίθετα, τα παλιά βενζινοκίνητα και diesel που δεν έχουν χαμηλές εκπομπές CO₂ διατηρούν την παλιά «βαριά» επιβάρυνση, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση για παλιά μοντέλα.

Η νέα ρύθμιση είναι σαφής: μειώνουμε τα τεκμήρια για «καλά παιδιά» (δηλαδή καθαρά, νέα αυτοκίνητα), αφήνουμε τα παλιά να υποφέρουν, και τα ηλεκτρικά λαμβάνουν ειδική μεταχείριση. Στο τέλος, το κράτος επιχειρεί να πετύχει τρεις στόχους: να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους περισσότερους, να προωθήσει την αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων και να ευθυγραμμίσει τη φορολογία με τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Και, φυσικά, να δώσει στους λογιστές αρκετή δουλειά για να κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον τους.

Διαβάστε επίσης

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΣΥ: Νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού από 1η Οκτωβρίου – Θα εξετάζονται 830.000 ασθενείς τον μήνα

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα – Οι 3 λόγοι που η «βαριά βιομηχανία» δεν πήγε και τόσο καλά

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

The_Kryoneri_Observatory_the_world_s_largest_eye_on_the_Moon
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τι δείχνουν οι εκλάμψεις στη Σελήνη – ESA και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μελετούν τις προσκρούσεις των μετεωροειδών

ilektriko-aytokinito
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση έως 50% στα τεκμήρια για νεότερα και ηλεκτρικά οχήματα – Αμετάβλητα παραμένουν τα παλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 09:05
giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΣΥ: Νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού από 1η Οκτωβρίου – Θα εξετάζονται 830.000 ασθενείς τον μήνα

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα – Οι 3 λόγοι που η «βαριά βιομηχανία» δεν πήγε και τόσο καλά

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

1 / 3