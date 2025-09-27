Μείωση έως 50% στα τεκμήρια για νεότερα και ηλεκτρικά οχήματα – Αμετάβλητα παραμένουν τα παλιά

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ανασάνουν… λίγο. Από το 2026, τα τεκμήρια διαβίωσης για τα αυτοκίνητά τους θα μειωθούν σημαντικά, ειδικά για τα νεότερα οχήματα και εκείνα που δεν μολύνουν τον πλανήτη σαν εργοστάσια. Τα παλιά, καλοδιατηρημένα «σεντάν» ή SUV που κυκλοφορούν εδώ και πάνω από 15 χρόνια, παραμένουν στην ίδια φορολογική μοίρα — η νομοθεσία δεν θέλει να τους ταράξει. Ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες παλιών οχημάτων θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα ίδια «τεκμήρια τιμωρίας», σαν ένα μικρό μπόνους στην υπομονή τους.

Το μεγάλο νέο είναι ότι τα τεκμήρια συνδέονται πλέον με τις εκπομπές CO₂. Με άλλα λόγια, όσο λιγότερο ρυπαίνεις, τόσο λιγότερο φορολογείσαι — κάτι σαν το «καλός μαθητής» στην τάξη των τεκμηρίων. Ένα αυτοκίνητο 1.800 κ.εκ. με χαμηλές εκπομπές CO₂ βλέπει το τεκμήριό του να πέφτει από 7.600 ευρώ σε μόλις 2.000 ευρώ, σχεδόν «κούρεμα» 74%. Ένα 10ετές όχημα 2.000 κυβικών με μέτριες εκπομπές, από 4.400 σε 2.450 ευρώ, μείωση 44%. Τα ποσά αυτά είναι αρκετά για να κάνουν τους λογαριασμούς πιο… ανθρώπινους, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ένα σαφές μήνυμα: η πράσινη οδήγηση επιβραβεύεται.

Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών χαμογελούν

Η κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα ηλεκτρικά οχήματα. Όσα κοστίζουν έως 50.000 ευρώ παραμένουν με μηδενικό τεκμήριο, ενώ τα ακριβότερα μοντέλα κόβονται στο μισό: από 4.000 ευρώ σε 2.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, αν θέλεις να αγοράσεις ηλεκτρικό και να γλιτώσεις φόρο, τώρα είναι η ώρα — και το μήνυμα είναι σαφές: αφήστε τις παλιές βενζίνες στην άκρη και προτιμήστε τα πιο «καθαρά» οχήματα.

Η νέα κλίμακα είναι απλή, αλλά αιχμηρή: όσο λιγότερο CO₂ βγάζει το αυτοκίνητο, τόσο μικρότερο το τεκμήριο. Τα αυτοκίνητα με 1–122 γρ./χλμ. CO₂ αντιστοιχούν σε 20 ευρώ ανά γραμμάριο, με την τιμή να αυξάνεται ανάλογα με τις εκπομπές. Τα θηριώδη SUV με πάνω από 166 γρ./χλμ. επιβαρύνονται με 60 ευρώ ανά γραμμάριο — μια μικρή, αλλά σημαντική τιμωρία – καμπανάκι για τη ρύπανση.

Οι μειώσεις στα τεκμήρια φέρνουν ανακούφιση στους κατόχους νεότερων αυτοκινήτων και ειδικά στα ηλεκτρικά, ενώ οι ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων πιθανότατα θα τρίβουν τα μάτια τους και θα αναστενάζουν. Στην πράξη, η αλλαγή αυτή ισορροπεί ανάμεσα στη φορολογική δικαιοσύνη και τις περιβαλλοντικές πολιτικές, ενισχύοντας παράλληλα την αγορά πιο «καθαρών» οχημάτων.

Τι σημαίνει για την αγορά αυτοκινήτου

Με τη νέα πολιτική, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και χαμηλών ρύπων οχημάτων αναμένεται να ενισχυθούν, καθώς μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση και αυξάνεται το κίνητρο αντικατάστασης παλαιών αυτοκινήτων. Αντίθετα, τα παλιά βενζινοκίνητα και diesel που δεν έχουν χαμηλές εκπομπές CO₂ διατηρούν την παλιά «βαριά» επιβάρυνση, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση για παλιά μοντέλα.

Η νέα ρύθμιση είναι σαφής: μειώνουμε τα τεκμήρια για «καλά παιδιά» (δηλαδή καθαρά, νέα αυτοκίνητα), αφήνουμε τα παλιά να υποφέρουν, και τα ηλεκτρικά λαμβάνουν ειδική μεταχείριση. Στο τέλος, το κράτος επιχειρεί να πετύχει τρεις στόχους: να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους περισσότερους, να προωθήσει την αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων και να ευθυγραμμίσει τη φορολογία με τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Και, φυσικά, να δώσει στους λογιστές αρκετή δουλειά για να κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον τους.

