«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

Ένα σύντομο βίντεο στο TikTok αρκεί για να καταρρίψει έναν από τους πιο συνηθισμένους μύθους των αυτοκινητόδρομων.

Ο καθηγητής μαθηματικών, Χοσέ Άνχελ Μούρθια, εξηγεί γιατί η οδήγηση με 140 χλμ./ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 120, προσφέρει ελάχιστο όφελος σε χρόνο, αλλά αυξάνει κατακόρυφα άλλους κινδύνους.

Στην ανάλυσή του, ο Μούρθια υπογραμμίζει ότι η εξοικονόμηση λεπτών γίνεται ουσιαστική μόνο όταν η ταχύτητα διπλασιάζεται.

«Αν πάω από 20 σε 40 χλμ./ώρα, ο χρόνος διαδρομής μειώνεται στο μισό. Όμως από τα 120 στα 140, η διαφορά είναι μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο», επισημαίνει, εξηγώντας την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα και τον χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί μια απόσταση.

Με απλά λόγια, όπως υποστηρίζει, η παράνομη αύξηση της ταχύτητας σε έναν αυτοκινητόδρομο αποφέρει μόνο λίγα δευτερόλεπτα «κέρδους» ανά χιλιόμετρο, ενώ εκθέτει τον οδηγό στον κίνδυνο προστίμων και ατυχήματος.

Το μήνυμα του καθηγητή είναι ξεκάθαρο: λιγότερα δευτερόλεπτα στον δρόμο δεν αξίζουν τον κίνδυνο, ούτε καν το πρόστιμο.

Πηγή: gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης:

Μείωση έως 50% στα τεκμήρια για νεότερα και ηλεκτρικά οχήματα – Αμετάβλητα παραμένουν τα παλιά

H ΒΜW ανακαλεί εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα λόγω προβλήματος στη μίζα

ΚΤΕΟ 2025: Ό,τι πρέπει να ξέρετε για διαδικασίες, πρόστιμα και δικαιολογητικά