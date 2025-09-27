«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα σύντομο βίντεο στο TikTok αρκεί για να καταρρίψει έναν από τους πιο συνηθισμένους μύθους των αυτοκινητόδρομων.
Ο καθηγητής μαθηματικών, Χοσέ Άνχελ Μούρθια, εξηγεί γιατί η οδήγηση με 140 χλμ./ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 120, προσφέρει ελάχιστο όφελος σε χρόνο, αλλά αυξάνει κατακόρυφα άλλους κινδύνους.
@smartickmetodo
Comparte si te ha sido de utilidad 👀♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic
Στην ανάλυσή του, ο Μούρθια υπογραμμίζει ότι η εξοικονόμηση λεπτών γίνεται ουσιαστική μόνο όταν η ταχύτητα διπλασιάζεται.
«Αν πάω από 20 σε 40 χλμ./ώρα, ο χρόνος διαδρομής μειώνεται στο μισό. Όμως από τα 120 στα 140, η διαφορά είναι μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο», επισημαίνει, εξηγώντας την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα και τον χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί μια απόσταση.
Με απλά λόγια, όπως υποστηρίζει, η παράνομη αύξηση της ταχύτητας σε έναν αυτοκινητόδρομο αποφέρει μόνο λίγα δευτερόλεπτα «κέρδους» ανά χιλιόμετρο, ενώ εκθέτει τον οδηγό στον κίνδυνο προστίμων και ατυχήματος.
Το μήνυμα του καθηγητή είναι ξεκάθαρο: λιγότερα δευτερόλεπτα στον δρόμο δεν αξίζουν τον κίνδυνο, ούτε καν το πρόστιμο.
Πηγή: gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης:
Μείωση έως 50% στα τεκμήρια για νεότερα και ηλεκτρικά οχήματα – Αμετάβλητα παραμένουν τα παλιά
H ΒΜW ανακαλεί εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα λόγω προβλήματος στη μίζα
ΚΤΕΟ 2025: Ό,τι πρέπει να ξέρετε για διαδικασίες, πρόστιμα και δικαιολογητικά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.