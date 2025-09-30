search
Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

30.09.2025 22:07
PERIPOLIKO EKAB
φωτογραφία αρχείου

Απεγκλωβίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του ο 53χρονος, που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ομάδα τεσσάρων ατόμων μπήκε στη σπηλιά, αναζητώντας λίρες, όμως άρχισαν να ζαλίζονται λόγω του περιορισμένου οξυγόνου.

Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι  το τελευταίο διάστημα είχαν στήσει ένα μικρό εργοτάξιο στη σπηλιά.

