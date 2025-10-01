Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου- Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κατεβάζει ρολά η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου λόγω της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων εργαζομένων.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

-Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

-Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

-Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» τονίζει η ΓΣΕΕ και σημειώνει: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας».

ΑΔΕΔΥ: Εμπαιγμός τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

«Τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και προσθέτει: «Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική».

Η ΑΔΕΔΥ εναντιώνεται στους μισθούς πείνας και στις 13 ώρες δουλειά που επιβάλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Λόγω της συμμετοχής σωματείων των εργαζομένων των ΜΜΜ στις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα ΜΜΜ θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό ( Γραμμές 1, 2 & 3)- Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ο σύνδεσμος με τις περιαστικές – λεωφορειακές γραμμές ΕΔΩ

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης

Με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης, που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ, αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 09.00 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».

Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Κανονικά οι πτήσεις

Κανονικά θα διεξαχθούν οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, την Τετάρτη (1/10) καθώς κρίθηκε παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στην αυριανή απεργία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται μαζική συμμετοχή, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά πολλά σχολεία. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας επιδείνωση του εργασιακού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών θα διακόψουν τα μαθήματα για την ημέρα της κινητοποίησης.

Απεργούν και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται «στα όρια των αντοχών του» λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Σήμερα υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι για 90.000 οργανικές θέσεις, ενώ μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί αμείβονται με εξευτελιστικά ποσά που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και εργασιακή εξάντληση.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, διεκδικώντας επαρκή στελέχωση, αύξηση μισθών, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ και τερματισμό της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας.

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας: Όλοι στην απεργία 1η Οκτώβρη

Μετά το νόμο Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση – Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά! Την ώρα που ανακοινώνουν κέρδη που ζαλίζουν, που προχωράνε σε επενδύσεις και εξαγορές, εμάς μας καλούν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είμαστε χθεσινοί. Τα προηγούμενα χρόνια μας καλούσαν να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουν την κρίση τους, να στηρίξουμε με νέες θυσίες την ανάπτυξη τους και τώρα μας καλούν να κάνουμε το ίδιο με το μάτι στραμμένο στην μπίζνα της πολεμικής οικονομίας.

Όχι άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Απεργούμε δίνοντας αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Απαιτούμε:

Να αποσυρθεί το άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Απαγόρευση του σπαστού, του 6ημερου και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Επαναφορά της Κυριακής Αργίας.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Μηνιαίο πρόγραμμα με κυλιόμενα ρεπό.

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και νομιμοποιούν τις ευέλικτες και ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανόμενης της περιόδου 2012 – 2023.

Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Απεργεί και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Η μαζική συμμετοχή στην απεργία θα είναι και μια ηχηρή απάντηση στην πεισματική άρνηση της κυβέρνησης για την επαναχορήγηση του 13ου – 14ου μισθού και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, που αποτελούν έναν ακόμη εμπαιγμό!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, για να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην προϋπηρεσία, τη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους κάθε δύο χρόνια, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες σε Γραμματείς – Επιμελητές – Πληροφορικάριους.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας.

ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47) ΣΤΙΣ 10.00″».

Και οι στρατιωτικοί στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου

Να στηρίξουν την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση καλούν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και οι απόστρατοι τους συναδέλφους τους, καθώς έχουν κοινά αιτήματα με αυτά των απεργών, οικονομικά κυρίως, αλλά και λειτουργικά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάλιστα, όπως γράφει το militaire.gr, οι στρατιωτικοί υπενθυμίζουν ότι στις 11 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί και η δική τους διαδήλωση.

