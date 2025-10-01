Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε τελικά ο 53χρονος από σπηλιά

Δυσάρεστη τροπή πήρε η επιχείρηση που στήθηκε για τον απεγκλωβισμό 53χρονου από σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, στη Λάρισα, καθώς, παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι, ενώ οι διασώστες κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον βγάλουν από τη σπηλιά.

Όταν ανασύρθηκε έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Υπήρξε αρχικά η πληροφορία ότι ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαρύτατα τραυματισμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία.

Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Σημειώνεται πως κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο των διασωστών.

Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν… λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.

