Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ

water_NEW_123

Διαμαρτυρίες εκφράζουν κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής, καθώς το νερό της βρύσης έχει έντονη γεύση και οσμή χλωρίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η αιτία φέρεται να σχετίζεται με βλάβη σε αγωγό, με αποτέλεσμα η ΕΥΔΑΠ να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες χλωρίου στο δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν «έκτακτοι χειρισμοί» εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, γεγονός που προκάλεσε διαφοροποίηση στην οσμή του νερού σε περιοχές όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλιμος, η Δάφνη, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και ο Νέος Κόσμος.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι προσωρινό. «Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Οι Δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου και Δάφνης-Υμηττού αναφέρουν ότι επικοινώνησαν άμεσα με την ηγεσία της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι η ασυνήθιστη οσμή του νερού δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

poedin_0309_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

eric-dane-new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

german_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο Μόναχο μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

kiriazidis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προετοιμασία για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

