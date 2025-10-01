Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μονοκατοικία στο Κορωπί σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9), με την ΕΛΑΣ να ερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά πλησίασαν τη μονοκατοικία στο Κίτσι Κορωπίου, όπου βρίσκονταν ένας νεαρός μαζί με έξι φίλους του.

Οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο, κατέβηκαν πεζοί και χτύπησαν την πόρτα, καλώντας τους ενοίκους να βγουν έξω χωρίς να δώσουν εξηγήσεις.

Λίγα λεπτά αργότερα προκάλεσαν ζημιές με τσιμεντόλιθο σε σταθμευμένο όχημα έξω από το σπίτι, θρυμματίζοντας τα παράθυρα στη δεξιά πλευρά.

Όπως κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, οι δύο άγνωστοι πυροβόλησαν τρεις φορές προς την κατεύθυνση του σπιτιού και διέφυγαν με το όχημά τους προς άγνωστη κατεύθυνση. Στον αύλειο χώρο βρέθηκε κάλυκας 9 χιλιοστών.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε εντοπίστηκαν φθορές στο σπίτι. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.

