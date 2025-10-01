search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:41
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.10.2025 09:54

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στην Αχαρνών – Συνελήφθη η διευθύντρια

01.10.2025 09:54
nipiagogeio new

Ένα παιδί μόλις 4 ετών βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στην Αχαρνών, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής των δασκάλων του και βγήκε ανενόχλητο από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30.9.2025), όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα, ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βρέθηκε εκτός του νηπιαγωγείου.

Το παιδί εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο.

Η γυναίκα το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε ήδη η μητέρα του.

Η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείο συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος της διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

1 / 3