ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.10.2025 11:09

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ο Αναγνωστόπουλος υποβάλει αίτημα για να «σπάσει» τα ισόβια

01.10.2025 11:09
anagnostopoulos new

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά το 2021, καθώς ο δολοφόνος και σύζυγός της Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Κατά την απόφαση του Εφετείο διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές που είχαν επιβληθεί στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη, σε πρόσκαιρη ποινή 11 ετών και 6 μηνών και συνολική χρηματική ποινή ύψους 21.000 ευρώ.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, σκότωσε την 20χρονη σύζυγο του όταν εκείνη άρχισε να σκέφτεται και να συζητά την “διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης τους” έχοντας “προβεί σε ενέργειες αναζήτησης κατοικίας”.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όλα έγιναν μετά από έναν καυγά κατά τη διάρκεια του οποίου το θύμα έκανε μία κίνηση που ο ίδιος την εξέλαβε ως ενδεχόμενη απειλή γα την μόλις 11 μηνών, τότε, κόρη τους. Ισχυρίζεται ότι εβρίσκετο σε βρασμώ και πως δεν κατάλαβε καν ότι η 20χρονη είχε ξεψυχήσει κάτω από την πίεση που της ασκούσε στο πρόσωπο με το μαξιλάρι.

Οι δικαστές δεν δέχθηκαν τίποτε από όλα αυτά, κρίνοντας πως το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και το εξωτερικό, ήταν σχεδιασμένο, οργανωμένο και εκτελεσμένο μεθοδικά από έναν δράστη που δεν λύγισε ούτε στιγμή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας η 20χρονη είχε έναν αγωνιώδη θάνατο από τα χέρια του πιλότου. Επί έξι λεπτά ο 34χρονος πίεζε στο κεφάλι της Καρολάιν το μαξιλάρι που της έφραζε την αναπνοή.

Παρά τις προσπάθειες του θύματος, που λίγο πριν κοιμόταν, να γλυτώσει, ο 34χρονος δεν χαλάρωσε ούτε δευτερόλεπτο την πίεση. Μετά, όπως αναφέρεται στην δικογραφία, ακούμπησε το μωρό τους στην πλάτη της νεκρής μητέρας και αφού κρέμασε την σκυλίτσα Ρόξυ της Καρολάιν, ειδοποίησε την ‘Αμεση Δράση για ληστεία με φόνο.

Για 37 ημέρες μετά, ο πιλότος έδινε καταθέσεις για τους δράστες της ληστείας και την σκληρότητα που έδειξαν στην γυναίκα του και στο σκυλάκι .

Το “έγκλημα στα Γλυκά Νερά” είναι από εκείνα που προκάλεσαν αίσθηση όχι μόνο εξαιτίας της ιδιαίτερης σκληρότητας που μαρτυρούσαν τα πρώτα στοιχεία, αλλά κυρίως γιατί αποδείχθηκε πως αυτό που ο ίδιος ο δράστης εμφάνιζε ως μία άγρια εγκληματική ενέργεια που υπέστη, ήταν τελικά μια αλληλουχία αποτρόπαιων πράξεων από τον άνθρωπο που κλαίγοντας ζητούσε από της αρχές να πιάσουν τους δράστες.

