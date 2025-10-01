O Κοκλώνης αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Νίκος Κοκλώνης την εμπλοκή του σε κύκλωμα που εισέπραξε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το δημόσιο μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής επισημαίνει σε δήλωση του πως «το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω».

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος».

Κλείνοντας προαναγγέλλει ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων εμπλέκουν το όνομα του στην υπόθεση . «Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου. Νίκος Κοκλώνης».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της σπείρας, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που δεν πραγματοποιούνταν, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις, οι κατηγορούμενοι είναι 73, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών. Η σπείρα είχε δημιουργήσει περίπου 350 «μαϊμού» εταιρείες (έχουν εξακριβωθεί οι 310), με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές, κατασκευαστικές, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών, Αρης Ηλιάδης. Αρχηγικό μέλος φέρεται και ο αδερφός το, υπάλληλος του δήμου. Τα δύο αδέρφια δεν είχαν διστάσει να ιδρύσουν εταιρείες στο όνομα υπερήλικης θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας.Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλεκόμενος για εικονικά τιμολόγια είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ.

Ένας από τους λογιστές που συνελήφθη φέρεται να είχε σχέσεις και με μέλος της greek mafia που δολοφονήθηκε στον Νέο Κόσμο προ ετών, ενώ τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει «αχυρανθρώπους», τουλάχιστον 60 άτομα, για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.

Στο όνομα του Νίκου Κοκλώνη φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Αν και ο ίδιος διαψεύδει την εμπλοκή του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Πώς έγινε η εξάρθρωση του κυκλώματος

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά και τραπεζικές επιταγές,

πλήθος τιμολογίων, βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,2 περίστροφα,

μαχαίρι τύπου στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο,652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας,πλήθος τραπεζικών καρτών, πλήθος σφραγίδων.

Διαβάστε επίσης

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Εικονικές εταιρίες, σακούλες με λεφτά και 5 εκατ. κέρδη

Λάρισα: Ποιος ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του ψάχνοντας λίρες σε σπηλιά

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει τον αγώνα του