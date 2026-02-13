search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026
13.02.2026

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και τούμπαρε – Στο νοσοκομείο ο οδηγός (video/photos)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 3:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Καυτατζόγλου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια το όχημα αναποδογύρισε.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα καθώς είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε γερανός, ο οποίος ρυμούλκησε το όχημα, αποκαθιστώντας σταδιακά την κυκλοφορία.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο περιστατικό εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και στον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

