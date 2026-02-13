search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 08:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 08:13

Εξαφάνιση 13χρονης από την πλατεία Βικτωρίας

13.02.2026 08:13
exafanisi_milen

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) για την εξαφάνιση μίας 13χρονης στην πλατεία Βικτωρίας στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση αναφέρει ότι τα ίχνη της 13χρονης Γκμπραγκάργκς (επ.) Μιλέν (όνομα), Αφρικανικής καταγωγής, χάθηκαν στις 20:30 χθες από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων κοριτσιών στην πλατεία Βικτωρίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μιλέν έχει ύψος 1,52 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, αθλητικά παπούτσια, ένα σκούρο κόκκινο φούτερ και μουσταρδί μπουφάν. Κρατούσε μια ροζ σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και τούμπαρε – Στο νοσοκομείο ο οδηγός (video/photos)

Ακόμα μία βροχερή μέρα… και ο κύκλος κακοκαιριών δεν κλείνει

Τσικνοπέμπτη: «Στέναξαν» οι ψησταριές σε όλη την επικράτεια – Γλέντια και χοροί σε γειτονιές και πλατείες (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Ουκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

piraeus new
BUSINESS

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

pavlos_de_grece_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες

farmakeio new
ΥΓΕΙΑ

Aπό τη Δευτέρα τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τέλος στις «ουρές της ντροπής»

esiea-new
MEDIA

Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πώς ψήφισαν οι δημοσιογράφοι, οι έδρες στο νεο ΔΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

tsipras tasoulas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκπληξη Αμαλίας για τη διαρροή Τασούλα μετά τη συνάντηση με Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 08:52
ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Ουκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

piraeus new
BUSINESS

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

pavlos_de_grece_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες

1 / 3