Στην προσαγωγή της γιαγιάς ενός μαθητή κατέληξε το φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

Λασίθι: Συνελήφθη 35χρονος που κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τον σκύλο του – Τον «πρόδωσε» το τσιπάκι, τι υποστηρίζει

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που κατηγορείται ότι έκανε δέκα διαρρήξεις σε μια νύχτα