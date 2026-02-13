search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 15:36

Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή… διαφώνησε για τους βαθμούς του και επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή του σχολείου

13.02.2026 15:36
sxoleio-aithousa-new

Στην προσαγωγή της γιαγιάς ενός μαθητή κατέληξε το φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

Λασίθι: Συνελήφθη 35χρονος που κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τον σκύλο του – Τον «πρόδωσε» το τσιπάκι, τι υποστηρίζει

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που κατηγορείται ότι έκανε δέκα διαρρήξεις σε μια νύχτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

theoxaris_2710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

stournaras-tsipras-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία και το λυσάρι με τις ατάκες

POLAKIS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Στουρνάρας φέρνει Πολάκη και Τσίπρα… πιο κοντά

trakter syntagma 881- nrew
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:10
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

theoxaris_2710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

stournaras-tsipras-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία και το λυσάρι με τις ατάκες

1 / 3