Ευλογιά αιγοπροβάτων: 479.821 θανατώσεις από τον Αύγουστο του 2024 – 11 νέα κρούσματα σε επτά περιφέρειες

Σε 479.821 ανέρχονται πλέον τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 15 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία έδωσε η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ, την περίοδο αναφοράς 9 Φεβρουαρίου – 15 Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα σε επτά Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, δύο στην Αιτωλοακαρνανία, ένα στην Αχαΐα, τρία στην Ηλεία, ένα στη Καβάλα, δύο στη Ξάνθη, ένα στη Ροδόπη και ένα στις Σέρρες.

