Κιβωτός του Κόσμου: Φύλάκιση 9,5 ετών για τον πατέρα Αντώνιο, εξαγοράσιμη η ποινή

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθήνας ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης 9 ετών και έξι μηνών για τον πατέρα Αντώνιο για την υπόθεση κακοποίησης τροφίμων της “Κιβωτού του Κόσμου”.

Για την ποινή θα πρέπει να εκτίσει τα 8 χρόνια. Μαζί του καταδικάστηκαν και οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης πως η ποινή των οκτώ ετών είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επέβαλε όπως υπόλοιπους καταδικασθέντες και δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως για να παραμείνει ελεύθερος ο πατέρας Αντώνιος θα πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ.

Οσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, οι ποινές ανέρχονται από 20 έως 55,5 μήνες. Για τους πρώτους δύο (4 χρόνια και 7,5 μήνες ο ένας και 3 χρόνια και 4 μήνες ο δεύτερος) οι ποινές είναι εξαγοράσιμες κατά 10 ευρώ την ημέρα.

Στους άλλους δύο οι ποινές φυλάκισης είναι 20 και 25 μήνες.

