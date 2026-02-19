Θεσσαλονίκη: Έπιασαν στα… πράσα διαρρήκτη που είχε «ρημάξει» την Καλαμαριά – Η λεία με τις χρυσές λίρες και τα αντικείμενα αξίας 155.000 ευρώ

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη, ένας 36χρονος Γεωργιανός την ώρα που επιχείρησε να διαρρήξει σπίτι στην Καλαμαριά.

Ο ίδιος φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη… αδυναμία στην περιοχή, αφού εκεί είχε διαπράξει άλλες 9 κλοπές και διαρρήξεις σε λιγότερο από ένα έτος.

Tα ξημερώματα της Τετάρτης (18/02), ο 36χρονος συνελήφθη καθώς αποπειράθηκε να παραβιάσει πόρτα διαμερίσματος, ενώ προηγουμένως αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμη ένα διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, προέβη επιπλέον, σε 9 διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις οικιών στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Καλαμαριάς, εκ των οποίων μία σε απόπειρα, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ περίπου, 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, 1 κινητό τηλέφωνο, κάρτες SIM εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και χρηματικά ποσά ύψους 1.330 ευρώ και 20 δολαρίων Η.Π.Α. προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο 36χρονος παραμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

