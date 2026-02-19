Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών άφησε ο πυγμάχος Αλέξης Πεφάνης που είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή πραγματοποιώντας τη δική του διαδρομή στα ρινγκ.

Ο Αλέξης Πεφάνης είχε αναδειχτεί πρωταθλητής σε Γ’ και Β’ Κατηγορία, ενώ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το 1983 στην Α’ Κατηγορία.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το τελευταίο διάστημα ο 64χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στο παρελθόν ο Αλέξης Πεφάνης, που είχε μεγαλώσει στη συνοικία του Ζαβλανίου, είχε εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 14.00 από τον Ιερό Ναού Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.

