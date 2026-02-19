search
19.02.2026 07:25

Χωρίς ταξί για τρίτη ημέρα η Αττική – Πορεία σήμερα προς το Μέγαρο Μαξίμου

19.02.2026 07:25
taxi-3

Συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη (19/2), οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί καθώς η τριήμερη απεργία τους θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες, δεύτερη ημέρα της απεργίας, αυτοκινητοπομπή των ταξί ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά την άφιξή τους πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.

Ένταση προκλήθηκε όταν εντόπισαν απεργοσπάστη συνάδελφό τους, τον περικύκλωσαν και του αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο απεργοσπάστης, παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά απεργό. Ο απεργοσπάστης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την τουριστική περιόδο.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου:

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
  • Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
  • Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

