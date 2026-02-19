Νομική αντεπίθεση από τις οικογένειες των θυμάτων – Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Μετωπική νομική σύγκρουση με στόχο να αποδοθούν ευθύνες «σε κάθε επίπεδο, διοικητικό και ποινικό» ανοίγουν οι οικογένειες των πέντε εργαζόμενων που χάθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων, μιλώντας στο topontiki προανάγγειλε την κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς ενίσχυση της κατηγορίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθούν και οι αγωγές αποζημίωσης για την ηθική και υλική βλάβη των οικογενειών.

Όπως επισημαίνει, στο «στόχαστρο» δεν βρίσκεται μόνο η διοίκηση της επιχείρησης, αλλά και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη ελέγχου και αδειοδότησης. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά και κατά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τρικάλων, η οποία είχε χορηγήσει προσωρινή άδεια λειτουργίας στη μονάδα, υποστηρίζοντας ότι οι προβλεπόμενοι όροι ασφαλείας δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην πράξη.

Σύμφωνα με τον κ. Πατούνα, η άδεια που είχε δοθεί τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν διετούς διάρκειας και συνοδευόταν από ρητή υποχρέωση συμμόρφωσης. Δηλαδή οι δεξαμενές υγραερίου έπρεπε να μετακινηθούν σε μεγαλύτερη απόσταση από τα όρια του οικοπέδου και να γίνουν παρεμβάσεις στο δίκτυο σωληνώσεων. «Αν είχαν υλοποιηθεί αυτές οι τεχνικές αλλαγές, οι παλιές και φθαρμένες σωληνώσεις θα είχαν αντικατασταθεί και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είχαμε οδηγηθεί σε αυτή την τραγωδία», τονίζει. Όπως υποστηρίζει, μετά τη λήξη της άδειας δεν προκύπτει να εκδόθηκε νέα ή παράταση, ούτε να επιβλήθηκε διακοπή λειτουργίας, παρότι – όπως λέει – αυτό προέβλεπε ρητά το θεσμικό πλαίσιο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για τον ίδιο, πρόκειται για μια αλυσίδα παραλείψεων που ξεκινά από την επιχείρηση και φτάνει μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πίεσης και οργής, ήρθε και η απόφαση της Δικαιοσύνης να προφυλακίσει τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνο Τζωρτζιώτη, μετά από πολύωρη απολογία. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ευθύνες που συνδέονται με την έκρηξη και τις ελλείψεις ασφαλείας που οδήγησαν στον θάνατο πέντε εργαζόμενων.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε πως δεν γνώριζε για τον κίνδυνο, λέγοντας ότι ο ίδιος θεωρούσε τον χώρο ασφαλή, σε βαθμό που άφηνε ακόμη και τα παιδιά του να κινούνται εκεί. Επέμεινε ότι είχε αναθέσει τα τεχνικά ζητήματα σε ειδικούς μηχανικούς και ότι τηρούσε τη νομιμότητα. Ωστόσο, το πόρισμα της Πυροσβεστικής και οι καταθέσεις εργαζομένων σκιαγραφούν ένα εργοστάσιο με σοβαρά κενά.

Οι έρευνες αποκάλυψαν υπέργειες δεξαμενές προπανίου χιλιάδων λίτρων που τροφοδοτούσαν τους φούρνους, σωληνώσεις με εμφανή διάβρωση και ένα υπόγειο δίκτυο μέσα από το οποίο διέφευγε αέριο. Σε ορισμένες τεχνικές μελέτες οι δεξαμενές καταγράφονταν ως λειτουργικές, σε άλλες ως ανενεργές, δημιουργώντας σύγχυση ακόμη και για την ύπαρξή τους. Το προπάνιο φαίνεται πως συσσωρευόταν σε υπόγειους χώρους, μετατρέποντας το κτίριο σε ωρολογιακή βόμβα.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες εργαζομένων μιλούν για έντονη μυρωδιά υγραερίου μήνες πριν από το δυστύχημα. Κάλυπταν τη μύτη τους για να αντέξουν, ενημέρωναν προϊσταμένους, αλλά λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για οσμές από αποχετεύσεις.

Σήμερα, η υπόθεση έχει περάσει σε μια νέα, καθαρά δικαστική φάση. Οι οικογένειες ζητούν δικαίωση και πλήρη διερεύνηση. Όπως λέει ο δικηγόρος τους, «δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν μια τραγωδία που χτιζόταν καιρό». Και πλέον, η μάχη μεταφέρεται στα δικαστήρια, με στόχο να αποδειχθεί ποιοι γνώριζαν, ποιοι όφειλαν να γνωρίζουν και κυρίως ποιοι δεν έκαναν όσα έπρεπε για να μη χαθούν πέντε ζωές.

