ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση

19.02.2026 06:05

Καιρός: 24ωρο μπλοκάρισμα στις βροχές… με «ανοιξιάτικους» νοτιάδες!

19.02.2026 06:05
kairios ilios 66- new

Μέσα στο ασταμάτητο γαϊτανάκι των κακοκαιριών, η φύση μάς πετάει σήμερα ένα σωσίβιο ηλιοφάνειας κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα και βάζοντας προσωρινό μπλοκάρισμα στις βροχές.

Είναι η ιδανική ευκαιρία για μια ανάσα καθώς το σκηνικό θυμίζει άνοιξη αν και το πρωινό ξύπνημα στα βορειοδυτικά ήταν πραγματικό ξυράφι, με τον παγετό να αγγίζει ακόμα και τους -8 βαθμούς στα ορεινά της Ηπείρου. Αν νιώθετε τη διάθεσή σας να πέφτει μαζί με τις στάλες στο παράθυρο τότε ίσως είστε κι εσείς μετεωροευαίσθητοι καθώς η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι οι απότομες μεταβολές και η συννεφιά επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογία μας οπότε σήμερα είναι η στιγμή να γεμίσετε μπαταρίες κάτω από τον λαμπερό ήλιο.

Σε όλη τη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις οι οποίες όμως από το βράδυ θα πυκνώνουν από τα δυτικά φέρνοντας τοπικές βροχούλες στο Ιόνιο την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ ενισχυόμενοι αργά το απόγευμα στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας το μεσημέρι τους 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 17 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Στην Αττική αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και νοτιοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ ενώ στη Θεσσαλονίκη ο αίθριος καιρός θα συνοδεύεται από νοτιοανατολικούς ανέμους και το θερμόμετρο θα δείξει 14 βαθμούς.

Απολαύστε τη σημερινή ηρεμία γιατί από αύριο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές με μια νέα κρίσιμη 48ωρη κακοκαιρία που θα σαρώσει τη χώρα σχηματίζοντας μια γραμμή λαίλαπας με καταιγίδες που θα κινούνται γραμμικά και οργανωμένα προκαλώντας έντονα φαινόμενα. Τα καλά νέα είναι ότι μετά από αυτό το διήμερο σφυροκόπημα έρχεται επιτέλους ένα ουσιαστικό μπλοκάρισμα στις βροχές που θα μας χαρίσει αρκετές ημέρες καλού καιρού με πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και σχετική ψύχρα. Αυτό σημαίνει ότι τα Κούλουμα θα τα γιορτάσουμε με καθαρό ουρανό για το πέταγμα του χαρταετού αλλά και με το απαραίτητο μπουφάν αφού η θερμοκρασία θα έχει πέσει αρκετά.

