Κάμερες σε λεωφορεία και 6 δρόμους για τους οδηγούς που παρανομούν

Απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια για την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία της ΟΣΥ και σε έξι κομιβκούς δρόμους της Αθήνας.
Το υλικό που θα καταγράφουν οι κάμερες θα χρησιμοποιηθεί για τη βεβαίωση προστίμων κατά οδηγών που παραβιάζουν τον ΚΟΚ.
«Ρυθμίσεις για χρήση υλικού α) των καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ Α.Ε.) και β) των οκτώ (8) καμερών του άρθρου 6 του ν. 5256/2025, που τοποθετήθηκαν αμφότερες στο πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας εντός της Περιφέρειας Αττικής, και διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από αυτές τις κάμερες», αναφέρει η υπ’ αριθ. 68/2026 ΚΥΑ.
