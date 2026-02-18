search
ΕΛΛΑΔΑ

18.02.2026 16:22

Kαιρός: «Έρχεται ψυχρό μέτωπο που θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της Αποκριάς» – Πού θα βρέξει, πώς θα πετάξουμε χαρταετό

karnavali – patra 009- new

Για μια νέα κακοκαιρία που θα κάνει την εμφάνισή της από τα δυτικά την Παρασκευή και θα επηρεάσει το τριήμερο της Αποκριάς κάνει λόγο σε ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, το «ψυχρό μέτωπο» θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο, με την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειώνονται βροχές ,καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Κυριακή τα κατά τόπους καρναβάλια θα διεξαχθούν χωρίς βροχές, ενώ καλός θα είναι ο καιρός και την Καθαρά Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«”Ψυχρό μέτωπο (cold front) θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της αποκριάς..”

Καλό μεσημέρι!

Σε καιρική ηρεμία θα βρεθεί η χώρας μέχρι και την Πέμπτη με τους ανέμους σταδιακά να εξασθενούν και τον ήλιο να επικρατεί όλο και περισσότερο.

  • Από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο ένα ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά με βροχές ,καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα :
  • Από την Παρασκευή το πρωί θα αρχίσει να βρέχει στα δυτικά και σχετικά γρήγορα τα φαινόμενα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα.
  • Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.
  • Οι βροχές θα είναι περισσότερες πάλι στη δυτική Ελλάδα τη Θρακή, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο.
  • Στην Αττική περιμένουμε φυσιολογικές βροχές την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο απόγευμα-βράδυ.
  • Στο πεδίο των ανέμων : Την Παρασκευή νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Στο Ιόνιο εξασθενούν το μεσημέρι.Το Σάββατο βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς το διήμερο αυτό.
  • Κυριακή της αποκριάς : Βελτιωμένος καιρός που δεν θα επηρεάσει τις παρελάσεις σε Πάτρα, Ξάνθη , Γαλαξίδι και σχεδόν σε όλη την επικράτεια εκτός από τον άστατο καιρό της Κρήτης . Στο Ρέθυμνο θα ψιλοβρέχει. Η θερμοκρασία θα πέσει 1-2 βαθμούς και οι βοριάδες που θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο.
  • Καθαρά Δευτέρα. Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού με βοριάδες στα 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Υ.Γ : Στη συνέχεια για αρκετές ημέρες ο καιρός θα διατηρηθεί καλός …Θα ξεμουλιάσουμε!»

Κολυδάς: Βροχές Παρασκευή και Σάββατο – Κυριακή και Καθαρά Δευτέρα με ήπιο καιρό

Από την πλευρά του και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για καλό καιρό την Πέμπτη, για κακοκαιρία το διήμερο Παρασκευής- Σαββάτου και εκ νέου βελτίωση την Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει αυριο σε όλη τη χώρα ενω από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα ΒΔ που την Παρασκευή σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας . Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, ενω το Σάββατο θα έχουμε βροχές σε όλα τα τα ανατολικά και νότια με καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και τοπικά θυελλώδεις ΒΑ ανέμους 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ .Την Κυριακή  τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο στα νότια . Η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα . Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση στους 13 με 14 βαθμούς, ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα ανέβει κυρίως στα Δυτικά και εκτιμάται μια μέση τιμή   περί τους 15 βαθμούς Κελσίου».

trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

1 / 3