Kαιρός: «Έρχεται ψυχρό μέτωπο που θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της Αποκριάς» – Πού θα βρέξει, πώς θα πετάξουμε χαρταετό

Για μια νέα κακοκαιρία που θα κάνει την εμφάνισή της από τα δυτικά την Παρασκευή και θα επηρεάσει το τριήμερο της Αποκριάς κάνει λόγο σε ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, το «ψυχρό μέτωπο» θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο, με την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειώνονται βροχές ,καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Κυριακή τα κατά τόπους καρναβάλια θα διεξαχθούν χωρίς βροχές, ενώ καλός θα είναι ο καιρός και την Καθαρά Δευτέρα.
«”Ψυχρό μέτωπο (cold front) θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της αποκριάς..”
Καλό μεσημέρι!
Σε καιρική ηρεμία θα βρεθεί η χώρας μέχρι και την Πέμπτη με τους ανέμους σταδιακά να εξασθενούν και τον ήλιο να επικρατεί όλο και περισσότερο.
Υ.Γ : Στη συνέχεια για αρκετές ημέρες ο καιρός θα διατηρηθεί καλός …Θα ξεμουλιάσουμε!»
Από την πλευρά του και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για καλό καιρό την Πέμπτη, για κακοκαιρία το διήμερο Παρασκευής- Σαββάτου και εκ νέου βελτίωση την Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.
Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά
«Βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει αυριο σε όλη τη χώρα ενω από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα ΒΔ που την Παρασκευή σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας . Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, ενω το Σάββατο θα έχουμε βροχές σε όλα τα τα ανατολικά και νότια με καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και τοπικά θυελλώδεις ΒΑ ανέμους 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ .Την Κυριακή τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο στα νότια . Η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα . Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση στους 13 με 14 βαθμούς, ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα ανέβει κυρίως στα Δυτικά και εκτιμάται μια μέση τιμή περί τους 15 βαθμούς Κελσίου».
