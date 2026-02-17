Ο καιρός του… χαρταετού: Η πρόγνωση έως την Καθαρά Δευτέρα – Πού και πότε αναμένεται κακοκαιρία

Στον καιρό των επόμενων ημερών με ορίζοντα τις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ο μετεωρολόγος του Mega κάνει λόγο για αστάθεια την Παρασκευή και το Σάββατο και λιγότερα φαινόμενα την Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.

Νωρίτερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, επισημαίνοντας τις περιοχές που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα σήμερα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καλλιάνου

«Αστάθεια Παρασκευή – Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές»

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας που επηρεάζει σήμερα, Τρίτη, τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρικού σκηνικού.

Τετάρτη: Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές

Τα φαινόμενα των τοπικών καταιγίδων θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σημαντική βελτίωση, με περιορισμό των βροχοπτώσεων και γενικά ήπιο καιρό, καθώς και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Πέμπτη: Ηπιότερη και πιο σταθερή ημέρα

Η Πέμπτη διαφαίνεται ως η πιο «ήρεμη» ημέρα της εβδομάδας, με θερμοκρασίες 15-18°C στις περισσότερες περιοχές και 16-18°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένιση και θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Παρασκευή και Σάββατο: Εκ νέου αστάθεια

Το πέρασμα νέου βαρομετρικού χαμηλού θα επαναφέρει την αστάθεια, με κατά διαστήματα βροχές στις περισσότερες περιοχές. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι του Σαββάτου και πρώτα από τα βόρεια θα γίνει αισθητή περισσότερη ψύχρα, με σταδιακή στροφή των ανέμων σε βοριάδες 4-6 μποφόρ και τοπικά 7-8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και έναρξη εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών από τις βαλκανικές περιοχές.

Κυριακή: Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, χωρίς ακραία φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 4-6°C στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Καθαρά Δευτέρα (Κούλουμα): Πρώτη εκτίμηση

Με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη λόγω των πολλών ημερών έως τότε, αναμένεται σχετικά ήπιος καιρός με τοπικές νεφώσεις και εναλλαγές με ανοίγματα στον ουρανό.

Πιθανές τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Θα επικρατήσει σχετική ψύχρα, αλλά με λίγο πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με την Κυριακή, που θα είναι η πιο κρύα μέρα του τριημέρου. Δεν διαφαίνεται κακοκαιρία, αλλά ούτε και ανοιξιάτικο σκηνικό για όσους σχεδιάζουν να πετάξουν χαρταετό.

Επισημαίνεται ότι βρισκόμαστε ακόμη αρκετές ημέρες πριν, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις.

Πρώτη εκτίμηση θερμοκρασιών στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας για τις επόμενες ημέρες. Από το Σάββατο και μετά οι τιμές αποτελούν μια μέση τάση και όχι την απόλυτη πρόγνωση, διότι πρόκειται για μεσοπρόθεσμο διάστημα πέντε έως έξι ημερών, όπου η κίνηση των συστημάτων αρχίζει να παρουσιάζει χαοτικό χαρακτήρα.

Αθήνα: Τετάρτη 16°C, Πέμπτη 17°C, Παρασκευή 18°C, Σάββατο 16°C, Κυριακή 14°C, Καθαρά Δευτέρα 16°C.

Θεσσαλονίκη: Τετάρτη 12°C, Πέμπτη 14°C, Παρασκευή 15°C, Σάββατο 11°C, Κυριακή 10°C, Καθαρά Δευτέρα 14°C.

Πάτρα: Τετάρτη 14°C, Πέμπτη 16°C, Παρασκευή 16°C, Σάββατο 14°C, Κυριακή 15°C, Καθαρά Δευτέρα 16°C.

Ηράκλειο: Τετάρτη 16°C, Πέμπτη 18°C, Παρασκευή 20°C, Σάββατο 16°C, Κυριακή 14°C, Καθαρά Δευτέρα 16°C.

Λάρισα: Τετάρτη 15°C, Πέμπτη 16°C, Παρασκευή 15°C, Σάββατο 12°C, Κυριακή 14°C, Καθαρά Δευτέρα 16°C.

Συμπέρασμα για τον καιρό του τριημέρου:

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο και λιγότερες την Κυριακή. Ακόμα λιγότερες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν πιθανότατα την Καθαρά Δευτέρα, όπου θα επικρατήσει σχετική ψύχρα, χωρίς έντονα φαινόμενα αλλά και χωρίς ανοιξιάτικες θερμοκρασίες».

