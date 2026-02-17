Δολοφονία επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, περιπατητές εντόπισαν καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά στην περιοχή της Μάνδρας.

Την περασμένη Κυριακή η σύντροφος του 27χρονου επισκέφτηκαν τη Νέα Πέραμο για να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη του 27χρονου.

Στην προσπάθεια τους να βρουν την ακριβή τοποθεσία όπου εκτελέστηκε ο άνθρωπος τους ήτησαν οδηγίες από δύο περιπατητές.

Οι περιπατητές όχι μόνο τους κατατόπισαν αλλά τους ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα ύποπτο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι.

Ο θείος του 27χρονου ενημέρωσε το ανθρωποκτονιών, το οποίο έστησε σήμερα επιχείρηση για την ανάσυρση του αυτοκινήτου από δύσβατο σημείο.

