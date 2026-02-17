Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης: Τον έστειλαν σε νοσοκομείο από κέντρο υγείας και «έσβησε» στον δρόμο – Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο τηλεοπτικός σταθμός Mega μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών έπειτα από έμφραγμα, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς νοσοκομείο της Αθήνας, μετά την επίσκεψή του στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Κώστας Κοσμίδης αισθάνθηκε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας, 16/2, και μετέβη στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας για εξετάσεις. Εκεί, οι γιατροί, βλέποντας το καρδιογράφημά του, τον ενημέρωσαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά τον πληροφόρησαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Ως αποτέλεσμα, ο μοντέρ αναγκάστηκε να φύγει με δικό του όχημα από το νησί.

Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ο πατέρας του, που οδηγούσε το όχημα. Οι δύο τους πήραν το φέρι μποτ και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγο έξω από το Πέραμα, ο Κώστας Κοσμίδης ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζήτησε από τον πατέρα του να σταματήσει. Εκεί, δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή στην άκρη του δρόμου.

«Περίπου μετά το Πέραμα, γύρω στα 3 – 4 χλμ; Πηγαίναμε για το Κρατικό. Σε μια στιγμή μου λέει “σταμάτα”. Κατέβηκε. Του ερχόταν να κάνει εμετό. Αλλά ήταν πολύ… Στα τελευταία εκεί. Δεν πρόλαβε. Έπεσε εκεί. Κάθισε κάτω στο πεζοδρόμιο. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά από ένα μισάωρο. Άργησε. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ εκεί, αλλά δεν έδειχνε σημεία ζωής», περιέγραψε ο πατέρας του, συγκλονισμένος.

Το γεγονός ότι οι γιατροί στο κέντρο υγείας τον άφησαν να φύγει έχει προκαλέσει οργή στους οικείους του, καθώς σύμφωνα με καρδιολόγο που ανέλυσε το καρδιογράφημα και μίλησε στο Live News, ήταν εμφανές ότι υπήρχε κίνδυνος ανακοπής, ανά πάσα στιγμή.

«Το καρδιογράφημα αυτό δείχνει ισχαιμία. Δείχνει ισχαιμία στο κατώτερο, πλάγιο τοίχωμα και αν συνοδεύεται με πόνο, έχει και έκτακτες συστολές, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα επείγον περιστατικό. Αυτό θέλει εξέταση σίγουρα, τροπονίμη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Είναι πιθανό έμφραγμα αυτό. Πιθανό καρδιακό ισχαιμικό επεισόδιο. Ένας ασθενής ο οποίος πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό. Πρέπει να διακομιστεί, αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί, σε μεγαλύτερο νοσοκομείο που να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία. Γιατί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία πρέπει να μπει να κάνει στεφανιογραφία επείγουσα. Ένας άνθρωπος που ήρθε και πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό και θέλει επείγουσα αντιμετώπιση. Είχε και πόνο. Ο πόνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην περίπτωση αυτή. Ο πόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός», είπε χαρακτηριστικά στο Mega.

Συγκλονίζει η αδελφή του αδικοχαμένου μοντέρ: «Δεν τον πρόσεξαν»

Η αδελφή του Κώστα Κοσμίδη μίλησε συγκινημένη στο Live News, αναφέροντας ότι ο αδικοχαμένος μοντέρ έφυγε μόνος του από το κέντρο υγείας. «Πήγε άδικα ένας νέος άνθρωπος. Ας καλούσαν ασθενοφόρο και θα το βάζαμε εμείς. Δεν πρέπει να συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό που συνέβη στον αδελφό μου», είπε.

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να “φύγει” άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», πρόσθεσε.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να σχολιάζει σχετικά στο Live News: «Σίγουρα έχει πάει κάτι τελείως στραβά, έπρεπε να μείνει στο κέντρο υγείας. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το πρωτόκολλο λέει να έρθει ασθενοφόρο, αν το είχαν καλέσει θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το μείζων εδώ είναι το αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Ο γιατρός λέει ότι ο ασθενής επέμενε να φύγει. Δεν ρίχνω καμία ευθύνη στον ασθενή, για να μην παρεξηγηθώ».

