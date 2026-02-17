Μήνυμα του 112 για ελεγχόμενη υπερχείλιση του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους των περιοχών κοντά στον Αχελώο ποταμό λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος Στράτου.
«Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου» αναφέρει το μήνυμα του 112 καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, βρίσκεται σε εξέλιξη αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στο υδροηλεκτρικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αχελώου, με παράλληλη εφαρμογή προβλεπόμενων κανονιστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
Η σχετική ενημέρωση προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και από την Ελληνική Αστυνομία ως προς τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις πρόληψης κινδύνων σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στη στάθμη ή την παροχή των υδάτων.
Η ενισχυμένη διαχείριση υδάτινων ροών, που συνδέεται με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνεπάγεται αυξημένη εγρήγορση σε παραποτάμιες περιοχές και χώρους όπου αναπτύσσονται τεχνικά έργα ή συναφείς δραστηριότητες. Οι εφαρμοζόμενες κανονιστικές διατάξεις αποσκοπούν στην πρόληψη κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των πολιτών και την ασφαλή λειτουργία των υποδομών.
Ως εκ τούτου καλούνται οι πολίτες:
