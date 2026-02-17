Μήνυμα του 112 για ελεγχόμενη υπερχείλιση του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας

Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους των περιοχών κοντά στον Αχελώο ποταμό λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος Στράτου.

«Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου» αναφέρει το μήνυμα του 112 καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, βρίσκεται σε εξέλιξη αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στο υδροηλεκτρικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αχελώου, με παράλληλη εφαρμογή προβλεπόμενων κανονιστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η σχετική ενημέρωση προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και από την Ελληνική Αστυνομία ως προς τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις πρόληψης κινδύνων σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στη στάθμη ή την παροχή των υδάτων.

Η ενισχυμένη διαχείριση υδάτινων ροών, που συνδέεται με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνεπάγεται αυξημένη εγρήγορση σε παραποτάμιες περιοχές και χώρους όπου αναπτύσσονται τεχνικά έργα ή συναφείς δραστηριότητες. Οι εφαρμοζόμενες κανονιστικές διατάξεις αποσκοπούν στην πρόληψη κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των πολιτών και την ασφαλή λειτουργία των υποδομών.

Ως εκ τούτου καλούνται οι πολίτες:

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε κοίτες ποταμών, αναχώματα και τεχνικές εγκαταστάσεις,

να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών,

να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την παραμονή ή δραστηριότητά τους σε παραποτάμιες περιοχές,

να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες ανακοινώσεις των θεσμικών

φορέων.

Διαβάστε επίσης:

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εμπλέκεται στα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Προς παύση η… αμαρτωλή προϊσταμένη τμήματος

Δολοφονία επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker που παρενοχλούσε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια – Της έστελνε δώρα και καλούσε στο σπίτι της