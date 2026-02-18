search
ΕΛΛΑΔΑ

18.02.2026 15:55

Ευελπίδων: Ανθρωποκυνηγητό για τον κρατούμενο που απέδρασε – Φέρεται να μην φορούσε χειροπέδες

18.02.2026 15:55
Συναγερμός έχει σημάνει στην  αστυνομία για τον εντοπισμό του 20χρονου Αιγύπτιου κρατουμένου που απέδρασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί προκειμένου να κινηθούν σε βάρος του οι διαδικασίες διοικητικής απέλασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών.

Ο  κρατούμενος φέρεται να μην φορούσε χειροπέδες τη στιγμή της μετακίνησής του, γεγονός που φέρεται να διευκόλυνε την απόδρασή του. Οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν αντιλήφθηκαν την απουσία του λίγα λεπτά αργότερα και ειδοποίησαν άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του δικαστικού συγκροτήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε μετά τη διαφυγή του. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έφυγε τρέχοντας προς το πάρκο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια και χάθηκαν τα ίχνη του μέσα σε λίγα λεπτά.

Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθούν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος βρισκόταν χωρίς περιοριστικά μέτρα κατά τη μεταγωγή του, με στόχο να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

