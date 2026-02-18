Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που επρόκειτο να απελαθεί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, θέτοντας σε συναγερμό την αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας που απέδρασε είναι ένας 20χρονος Αιγύπτιος και ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του. Ο Αιγύπτιος ήταν κρατούμενος στο Β’ Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου.
Όπως φαίνεται και σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR» μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός πως κρατούμενος έχει ξεφύγει από την Ευελπίδων , αστυνομικοί τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.
